Ощадбанк надасть власникам деяких карток 50 000 грн до 31 грудня: як отримати

Перехожий на тлі відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

До кінця 2026 року деякі клієнти державної фінустанової "Ощадбанк" можуть отримати грошові сертифікати до 50 000 грн. Йдеться про дію акційної програми для громадян, яких обслуговують за спеціальними преміальними умовами з гарантованими додатковими можливостями, ексклюзивним та високим рівнем комфорту.

Про те, кому передбачені грошові сертифікати, розповідають Новини.LIVE.

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Хто з клієнтів Ощадбанку зможе отримати винагороди

Державний банк гарантує надання особливих подарунків клієнтам, які мають преміальні картки найвищого рівня від міжнародної платіжної системи Mastercard.

Їх нададуть з нагоди святкування 10 років функціонування преміального обслуговування Oschadbank Premium Banking тих, кому важливе забезпечення високих фінансових стандартів та персонального сервісу з привілеями та можливостями, що збільшують комфорт щоденної рутини і даючи нові враження.

"З нагоди ювілею Oschadbank Premium ми підготували подарунки для власників карток Mastercard World Elite", — інформують у банку.

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Акційна програма передбачає розіграш сертифікатів на подорожі номіналом 50 000 грн.

Банк дозволить клієнтам обрати на власний розсуд відпочинок в одному з п’яти готельних комплексів чи використати на подорож до іншого комплексу в Україні та за кордоном.

Також є сертифікати Giftmall на 10 000 грн. Їх щомісяця надаватимуть 10 клієнтам, а за весь час акції отримають 30 осіб.

Як долучитися до програми Ощадбанку

Згідно з умовами акції, можливість стати власником сертифіката виникне у разі здійснення розрахунків картою Mastercard World Elite від Ощаду на суму щонайменше 30 000 грн щомісяця. Тобто не потрібна реєстрація.

Відповідна сума витрачених коштів дасть шанс на виграш. Можливості можна розширити у разі:

Здійснення оформлення нової Mastercard World Elite — додатковий шанс.

Витрати кредитних коштів на будь-яку суму — ще один додатковий шанс.

Таким чином, якщо клієнти виконають обидві додаткові умови, то зможуть отримати три шанси щомісячного розіграшу. Обов’язкова умова дотримання мнімального ліміту на розрахунки протягом кожного акційного місяця.

Розіграш грошових сертифікатів з нагоди 10 років діяльності Oschad Premium триватиме до кінця 2026 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, як потрібно вчинити клієнтам Ощадбанку у разі неотримання грошей з банкомату. У фінустанові пояснили: у разі списання коштів і невидачі пристроєм — необхідно звернутися до держбанку. Кошти повернуть протягом 7-14 днів.

Також Новини.LIVE писали про те, що цьогоріч в Ощадбанку клієнти можуть відкрити спеціальні рахунки для нарахування державних виплат родинам. Зокрема, попередньо звернувшись до Пенсійного фонду можна оформити щомісячні виплати у розмірі 8 000 грн. Відомо, як таку процедуру виконати через банк.