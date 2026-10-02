ПриватБанк виплачує держдопомогу: як відкрити картку та отримати 5 000 грн

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "ПриватБанк" доступна можливість отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 5 000 грн за програмою підтримки родин, ініційованою президентом України. Для оформлення виплат на дітей необхідно відкрити картку зі спеціальним режимом використання.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Що клієнтам ПриватБанку треба знати про допомогу у 5 000 грн

Йдеться про реалізацію програми, що передбачає надання родинам одноразової грошової допомоги на кожного першокласника. Відповідні виплати можуть надаватися на кожну таку дитину в родині. Термін подання заявки на "Пакунок школяра" — до 1 листопада 2026 року.

Відповідна ініціатива поликана допомогти покрити витрати на купівлю необхідного учню шкільного приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття, передусім вітчизняних виробників на базові потреби у проходженні освітнього процесу.

Отримати допомогу можуть батьки або інші законні представники учнів. Право оформлення надається лише одному з батьків або законному представнику дитини.

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Як відкрити картку та отримати виплати у ПриватБанку

Оформити допомогу можна онлайн через застосунок "Дія", або, звернувшись до Пенсійного фонду України (ПФУ). Для цього слід відкрити "Дія.Картку".

Зокрема, через ПриватБанк оформити її можна завдяки онлайн-сервісам. Для цього необхідно зробити такі кроки:

Оновити або встановити застосунок "Приват24"; Відкрити "Дія.Картку"/оновити картку "єПідтримка" на "Дія.Картку" (меню "Усі рахунки", "Додати", "Дія.картка"); Підключити необхідну програму (виплату для школяра) до "Дія.Картки"; Перейти у застосунок "Дія"; Подати заявку на одержання виплат у відповідній держпрограмі; Вибрати "Дія.Картку" від ПриватБанку для нарахування коштів.

Які необхідні документи та інші нюанси

Якщо громадянин ще не має "Дії" або у застосунку відсутня ID-картка чи закордонний паспорт, то рекомендують подати запит до ПФУ, надавши такі документи:

паспорт/інший документ, який посвідчить особу;

ідентифікаційний код;

документи, що підтвердять повноваження законного представника.

У разі погодження права на допомогу її зарахують на "Дія.Картку" або на картку, оформлену за заявою до сервісного центру фонду.

Кошти можна буде використати на покупки як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата може здійснюватися виключно у безготівковій формі.

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