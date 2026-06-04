Молодые врачи в Украине получат 200 тыс. грн: правительство расширило программу выплат

Молодые врачи, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Еще больше молодых врачей смогут получить адресную помощь в размере 200 тыс. грн от государства. Правительство расширило перечень территорий, где медики имеют право на такую выплату после трудоустройства.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Кто может получить выплату

Право на единовременное пособие имеют:

выпускники медицинских специальностей, которые завершили интернатуру в государственных вузах;

врачи, которые трудоустроились минимум на три года в государственные или коммунальные медучреждения;

медики, которые работают в общинах с критической потребностью во врачах.

Что изменили в программе

Ранее деньги выплачивали только тем, кто работает:

на территориях активных боевых действий;

в сельской местности.

Отныне право на 200 тыс. грн будут иметь также молодые специалисты, которые работают в больницах на территориях возможных боевых действий.

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Но помощь не получат врачи, которые устроились на работу в Киевской области, а также в городах областного значения:

Запорожье;

Николаеве;

Одессе;

Харькове;

Чернигове.

Конечная цель правительства — укрепить медицинскую систему и обеспечить больницами регионы с повышенной нагрузкой и острой нехваткой медицинских работников.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты могут получить мобилизованные и те, кто впервые подписал контракт. Они имеют право на единовременную денежную помощь от общины. Для мобилизованных это сумма, привязанная к прожиточному минимуму, а контрактники могут получить фиксированные выплаты.

Также Новини.LIVE объясняли, какую финансовую помощь оказывают благотворители украинцам в июне. Речь идет о поддержке для ВПЛ, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей и жителей прифронтовых территорий. Размер выплат зависит от программы и может достигать от 2 000 до более 12 000 гривен.