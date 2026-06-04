Молодые врачи в Украине получат 200 тыс. грн: правительство расширило программу выплат

200 тыс. грн молодым врачам: правительство обновило условия выплаты
Еще больше молодых врачей смогут получить адресную помощь в размере 200 тыс. грн от государства. Правительство расширило перечень территорий, где медики имеют право на такую выплату после трудоустройства.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Кто может получить выплату
Право на единовременное пособие имеют:
- выпускники медицинских специальностей, которые завершили интернатуру в государственных вузах;
- врачи, которые трудоустроились минимум на три года в государственные или коммунальные медучреждения;
- медики, которые работают в общинах с критической потребностью во врачах.
Что изменили в программе
Ранее деньги выплачивали только тем, кто работает:
- на территориях активных боевых действий;
- в сельской местности.
Отныне право на 200 тыс. грн будут иметь также молодые специалисты, которые работают в больницах на территориях возможных боевых действий.
Но помощь не получат врачи, которые устроились на работу в Киевской области, а также в городах областного значения:
- Запорожье;
- Николаеве;
- Одессе;
- Харькове;
- Чернигове.
Конечная цель правительства — укрепить медицинскую систему и обеспечить больницами регионы с повышенной нагрузкой и острой нехваткой медицинских работников.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты могут получить мобилизованные и те, кто впервые подписал контракт. Они имеют право на единовременную денежную помощь от общины. Для мобилизованных это сумма, привязанная к прожиточному минимуму, а контрактники могут получить фиксированные выплаты.
Также Новини.LIVE объясняли, какую финансовую помощь оказывают благотворители украинцам в июне. Речь идет о поддержке для ВПЛ, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей и жителей прифронтовых территорий. Размер выплат зависит от программы и может достигать от 2 000 до более 12 000 гривен.