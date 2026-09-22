Виплати від UNHCR: де і як людям з І-ІІІ групою інвалідності та пенсіонерам оформити 3 600 грн

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці вересня 2026 року у жителів ще однієї української області з'явилась можливість подати заявку на грошову допомогу за програмою підтримки, яку реалізує UNHCR, що представляє The UN Refugee Agency. Такий шанс отримали громадяни з соціальними чи економічними вразливостями, яких війна змусила залишити власні домівки.

Про те, кому ще восени можна оформити грошову допомогу, інформують Новини.LIVE.

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Де доступна фіндопомога від UNHCR

За даними пресслужби організації, звернутися за виплатами у рамках програми The UN Refugee Agency можуть родини у Миколаєві з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які повернулись з-за кордону на батьківщину.

Залежно від ситуації кожен може отримати по 10 800 грн (3 600 грн кожні три місяці) або 12 300 грн (по 4 100 грн).

Важливою вимогою у праві на отримання допомоги є дотримання соціально-економічного критерію у вигляді невеликого середньомісячного доходу. Кожна особа в родині не повинна отримувати більш ніж 8 300 грн. Також потрібно мати вразливість. Йдеться про:

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Людей з І-ІІІ групою інвалідності; Громадян, яким понад 60 років; Осіб, які мають серйозні/хронічні захворювання; Домогосподарства, які очолюють люди віком понад 50 років без доходу; Самотніх матерів/батьків неповнолітніх дітей; Багатодітних родин, де є від трьох неповнолітніх дітей; Вагітних жінок/матерів, які мають дитину до трьох років.

Взяти участь у програмі зможуть родини з такою тривалістю переміщення:

Громадяни зі статусом ВПО, які переїхали через загрози/вимушену евакуацію у період до 45 днів;

Переселенці з терміном мереміщення від 46 днів до шести місяців у зв'язку із загрозою життю/обстрілами/обов'язковою евакуацією;

Прибули з інших областей додому після вимушеного виїзду (після 24.02.2022 року);

Повернулися з-за кордону не раніше трьох місяців тому і не пізніше року тому.

Як взяти участь у програмі та необхідні документи

За даними організації, прийом охочих отримати грошову допомогу від UNHCR у місті Миколаїв відбуватиметься за попереднім запрошенням. Для цього потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Представники організації вийдуть на зв'язок у разі повної відповідності родини встановленим критеріям програми.

"Після запису в електронну чергу до пункту збору даних і у випадку, якщо ви попередньо відповідатимете критеріям програми, з вами зв'яжеться працівник БФ "Право на Захист", — йдеться у повідомленні.

Заявникам потрібно зібрати такі документи:

паспорт/документ, що посвідчить особу;

ідентифікаційний коду;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

номер банківського рахунку;

документ, що засвідчить категорію вразливості;

номер телефону.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у вересні відкрилась реєстрація від Міжнародного Комітету Червоного Хреста на грошову допомогу. Виплати передбачені для населення на зимовий період. Кошти отримають вразливі категорії громадян у розмірі 19 400 грн. Зокрема, звернутися за допомогою можуть люди віком від 60 років.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у низці областей доступна програма допомоги від Естонської ради у справах біженців. Українці отримають фіндопомогу у розмірі до 32 500 грн на ведення та розширення сільського господарства. Йдеться про вразливих осіб з числа переселенців. Кошти зможуть отримати, зокрема, люди похилого віку.