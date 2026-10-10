Пенсії у 2027 році можуть не зрости: чому надбавки не гарантовані

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Підвищення пенсій у 2027 році поки не гарантоване, попри збільшення фінансування соціальних програм. У проєкті державного бюджету передбачили понад 540 млрд грн на соціальні потреби, зокрема 292 млрд грн на пенсійні виплати. Водночас остаточні рішення щодо фінансування та можливого зростання пенсій ще не ухвалені.

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Борзова в ефірі День.LIVE повідомила, що у проєкті державного бюджету на 2027 рік на соціальні програми передбачили понад 540 млрд грн. Це на 72 млрд грн більше, ніж раніше.

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Чи підвищать пенсії у 2027 році

Водночас збільшення загальних соціальних видатків не означає автоматичного підвищення пенсій для всіх громадян. Для цього необхідно враховувати конкретні бюджетні рішення та механізми перегляду пенсійних виплат.

На які соціальні виплати закладають гроші у 2027 році

За словами Ірини Борзової, проєкт бюджету передбачає фінансування кількох напрямів соціальної підтримки. Зокрема, йдеться про такі суми:

292 млрд грн — на пенсійний напрям;

46 млрд грн — на підтримку внутрішньо переміщених осіб;

38 млрд грн — на допомогу дітям та їхнім родинам;

понад 23 млрд грн — на підтримку дітей з інвалідністю.

Показники стосуються проєкту державного бюджету, тому остаточні суми можуть змінитися під час його розгляду.

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Збільшення фінансування соціальної сфери має забезпечити підтримку різних категорій населення. Проте самі бюджетні призначення не означають, що кожен отримувач соціальної допомоги автоматично матиме право на збільшену виплату.

Які виплати дітям та родинам планують продовжити

У проєкті бюджету також передбачили продовження державної підтримки сімей із дітьми. За словами Борзової, у 2027 році планують зберегти виплати при народженні дитини, програми "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра", а також допомогу багатодітним і малозабезпеченим родинам.

Окремо йдеться про фінансову підтримку дітей з інвалідністю. За словами депутатки, виплати для цієї категорії планують збільшити майже у 2,5 раза.

Водночас озвучені плани поки не є остаточно затвердженими рішеннями. Конкретні суми, умови призначення та порядок виплат залежатимуть від остаточного ухвалення бюджету й відповідних нормативних актів.

Що важливо знати пенсіонерам

Поки проєкт державного бюджету на 2027 рік не затверджено, робити остаточні висновки про майбутній розмір пенсій передчасно. Для розуміння можливих змін пенсіонерам варто стежити за рішеннями щодо індексації, перерахунку пенсій та встановлення додаткових виплат.

Раніше Новини.LIVE писали, хто з українських пенсіонерів може отримувати понад 20 000 грн у жовтні. Розмір виплат залежить від категорії пенсіонера та передбачених законодавством умов. Деякі громадяни мають право на пенсійне забезпечення, що перевищує загальне обмеження.

Також Новини.LIVE пояснювали, чи варто переходити з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Під час такого рішення важливо враховувати страховий стаж, заробіток і порядок обчислення виплат. Перед поданням заяви варто порівняти можливі суми пенсії, щоб не втратити у розмірі щомісячного забезпечення.