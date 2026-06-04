Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси 200 тис. грн молодим лікарям: уряд оновив умови виплати

200 тис. грн молодим лікарям: уряд оновив умови виплати

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 16:33
Молоді лікарі в Україні отримають 200 тис. грн: уряд розширив програму виплат
Молоді лікарі, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Ще більше молодих лікарів зможуть отримати адресну допомогу у розмірі 200 тис. грн від держави. Уряд розширив перелік територій, де медики мають право на таку виплату після працевлаштування.   

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Хто може отримати виплату

Право на одноразову допомогу мають:

  • випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних вишах;
  • лікарі, які працевлаштувалися щонайменше на три роки до державних або комунальних медзакладів;
  • медики, які працюють у громадах із критичною потребою в лікарях.

Що змінили у програмі

Раніше гроші виплачували лише тим, хто працює:

  • на територіях активних бойових дій;
  • у сільській місцевості.

Відтепер право на 200 тис. грн матимуть також молоді фахівці, які працюють у лікарнях на територіях можливих бойових дій. 

Читайте також:

Але допомогу не отримають лікарі, які влаштувалися на роботу в Київській області, а також у містах обласного значення:

  • Запоріжжі;
  • Миколаєві;
  • Одесі;
  • Харкові;
  • Чернігові.

Кінцева мета уряду — зміцнити медичну систему та забезпечити лікарнями регіони з підвищеним навантаженням та гострою нестачею медичних працівників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які виплати можуть отримати мобілізовані та ті, хто вперше підписав контракт. Вони мають право на одноразову грошову допомогу від громади. Для мобілізованих це сума, прив’язана до прожиткового мінімуму, а контрактники можуть отримати фіксовані виплати. 

Також Новини.LIVE пояснювали, яку фінансову допомогу надають благодійники українцям у червні. Йдеться про підтримку для ВПО, пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей та жителів прифронтових територій. Розмір виплат залежить від програми та може сягати від 2 000 до понад 12 000 гривень.

виплати Юлія Свириденко лікарі
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації