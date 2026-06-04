Молоді лікарі в Україні отримають 200 тис. грн: уряд розширив програму виплат

Молоді лікарі, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Ще більше молодих лікарів зможуть отримати адресну допомогу у розмірі 200 тис. грн від держави. Уряд розширив перелік територій, де медики мають право на таку виплату після працевлаштування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Хто може отримати виплату

Право на одноразову допомогу мають:

випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних вишах;

лікарі, які працевлаштувалися щонайменше на три роки до державних або комунальних медзакладів;

медики, які працюють у громадах із критичною потребою в лікарях.

Що змінили у програмі

Раніше гроші виплачували лише тим, хто працює:

на територіях активних бойових дій;

у сільській місцевості.

Відтепер право на 200 тис. грн матимуть також молоді фахівці, які працюють у лікарнях на територіях можливих бойових дій.

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Але допомогу не отримають лікарі, які влаштувалися на роботу в Київській області, а також у містах обласного значення:

Запоріжжі;

Миколаєві;

Одесі;

Харкові;

Чернігові.

Кінцева мета уряду — зміцнити медичну систему та забезпечити лікарнями регіони з підвищеним навантаженням та гострою нестачею медичних працівників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які виплати можуть отримати мобілізовані та ті, хто вперше підписав контракт. Вони мають право на одноразову грошову допомогу від громади. Для мобілізованих це сума, прив’язана до прожиткового мінімуму, а контрактники можуть отримати фіксовані виплати.

Також Новини.LIVE пояснювали, яку фінансову допомогу надають благодійники українцям у червні. Йдеться про підтримку для ВПО, пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей та жителів прифронтових територій. Розмір виплат залежить від програми та може сягати від 2 000 до понад 12 000 гривень.