Выплаты для людей с инвалидностью и ВПЛ: кто может получить от 1 200 до 2 500 грн в 2026 году

Люди на улице, деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам, проживающим в столице, доступна адресная денежная помощь от муниципалитета. Можно дополнительно получать от 1 200 до 2 500 грн в месяц, если ваш социальный статус соответствует определенным критериям.

Кто именно может претендовать на выплаты, какие документы нужны и куда обращаться для оформления, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Департамента социальной и ветеранской политики.

Кто может получить помощь

Деньги выплачивают в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам" 2025-2027 годы. Воспользоваться ими могут ветераны, лица и дети с инвалидностью, в том числе ВПЛ, которые уже получают пенсию или социальные выплаты от государства.

Сколько платят

Наибольшую помощь — 2 500 гривен в месяц — могут получать:

дети с инвалидностью подгруппы А;

дети-сироты;

дети с инвалидностью, которые воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа;

лица с инвалидностью I группы подгруппы А, если размер их пенсии не превышает трех прожиточных минимумов;

получатели государственной социальной помощи с инвалидностью I группы подгруппы А.

Выплата в размере 2 000 гривен предусмотрена для:

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детей с инвалидностью;

детей под опекой;

детей, которые временно устроены к родственникам или приемным семьям;

лиц с инвалидностью І группы;

семей, получающих помощь на детей с тяжелыми заболеваниями, которым еще не установлена инвалидность.

Еще меньше будут платить киевлянам с инвалидностью II группы. Для них помощь составляет 1 200 гривен в месяц

Какие документы нужны

Для оформления выплат понадобятся:

заявление (надо заполнить бланк);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

реквизиты банковского счета для перечисления средств;

документы, подтверждающие право на получение выплаты.

Для детей дополнительно подается свидетельство о рождении. Если помощь оформляется на ребенка-сироту, ребенка под опекой или попечительством, подготовьте документы об установлении опеки или соответствующий статус.

Лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью должны подать документы, подтверждающие инвалидность или потребность в государственной социальной помощи.

Переселенцы должны иметь справку о постановке на учет ВПЛ.

Куда обращаться

Украинцы, претендующие на выплату, или их законные представители могут подать документы несколькими способами:

лично в Департамент социальной и ветеранской политики Киева по адресу: проспект Любомира Гузара, 7, каб. 116, 115;

через Центры предоставления административных услуг (адреса можно посмотреть здесь);

отправив почтовое письмо по адресу: проспект Любомира Гузара, 7, г. Киев, 03165;

по электронной почте: social@kyivcity.gov.ua.

После рассмотрения заявления вы получите решение в течение месяца. Можно задавать вопросы по телефонам:

(044) 366-59-75

(044) 408-54-88

Когда могут прекратить выплаты

Городскую помощь перестают платить в нескольких случаях:

если прекращена выплата пенсии или государственной помощи;

если получатель умирает;

по личному заявлению об отказе от выплат;

если человека устраивают на полное государственное содержание.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что некоторые пенсионеры должны регулярно подтверждать свою личность для получения выплат. Такое требование действует для тех, кто за границей или на временно оккупированных территориях. Если вовремя не пройти идентификацию, выплату пенсии прекратят.

Также Новини.LIVE сообщали, какие выплаты предусмотрены после смерти близкого человека. Размер помощи зависит от статуса умершего - был ли он пенсионером, застрахованным лицом или получал военную пенсию. В отдельных случаях сумма выплаты может превышать 16 тысяч гривен.