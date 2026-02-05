У ПриватБанку клієнти можуть оформити виплати на Скринінг здоров’я 40+ без Дії

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року громадянам доступна можливість оформлення виплат на комплексне медичне обстеження в рамках програми "Скринінг здоров’я 40+" у відділеннях ПриватБанку. Завдяки цьому допомогу можна отримати без спеціального застосунку "Дія" на сучасних гаджетах.

Кому доступна послуга "Скринінг здоров’я 40+" у ПриватБанку

За даними банку, з січня українці, які досягли 40 років отримали можливість подавати запити на грошову допомогу на комплексне медобстеження "Скринінг здоров’я 40+" через застосунок "Приват24". За цією програмою громадянам нададуть на медичні обстеження суму у 2 тис. грн.

Виплату можна оформити у "Дії" з нарахуванням коштів на цифрову "Дія.Картку". Після чого у застосунку громадяни отримають запрошення, яке потрібно лише буде активувати. Така можливість доступна стане через 30 днів після дати народження.

У лютому така можливість стала доступна для тих, хто не має смартфонів, тобто без застосунку "Дія".

Як отримати гроші у відділенні банку без "Дії"

Замовити послугу "Скринінг здоров’я" громадяни можуть у будь-якому відділенні банку. Для оформлення запиту не потрібен смартфон.

У відділенні ПриватБанку фахівці мають оформити пластикову картку "Скринінг здоров’я". Після цього громадяни матимуть змогу подати заявку на нарахування допомоги в ЦНАП.

Використати гроші можна до певного терміну, який залежить від дати народження:

До 17 грудня поточного року, коли відбулося нарахування (для народжених у січні-вересні); До 31 березня наступного року (для народжених у жовтні-грудні).

Метою ініціативи є раннє виявлення серйозних хвороб, зокрема серцево-судинних, цукрового діабету та порушень психічного здоров’я.

Кошти можна використати тільки на аналізи та обстеження в закладах охорони здоров'я з відповідними кодами діяльності (MCC 8011, 8062, 8099, 8071) та зареєстрованими в програмі Міністерства охорони здоров'я. Зняти готівку з картки чи здійснити з неї переказ буде неможливо.

