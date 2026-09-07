19 400 грн на зиму: хто отримає виплату та як оформити допомогу

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову допомогу у розмірі 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Гроші передбачені для найбільш вразливих категорій населення, а заяви на виплату прийматимуть до 30 жовтня.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

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Хто отримає 19 400 гривень

Уряд запускає одноразову фінансову допомогу для мешканців прифронтових громад. Загалом виплати мають отримати понад 380 тисяч родин.

Розмір допомоги становитиме 19 400 гривень на одне домогосподарство. Кошти призначені для проходження опалювального сезону та підготовки до холодів.

Виплати спрямовують українцям, які належать до найбільш вразливих категорій населення. Зокрема, йдеться про:

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людей з інвалідністю;

одиноких пенсіонерів;

внутрішньо переміщених осіб;

одержувачів житлових субсидій;

багатодітні сім’ї;

прийомні сім’ї;

одиноких матерів;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

дитячі будинки сімейного типу;

патронатні родини.

Водночас 19 400 гривень не виплачуватимуть автоматично всім мешканцям прифронтових територій. Допомога передбачена саме для визначених категорій домогосподарств, які потребують додаткової підтримки.

Звідки взяли гроші на виплати

Для реалізації програми уряд залучив 7,4 млрд гривень від міжнародних гуманітарних організацій.

Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через спеціальний гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Таким чином, міжнародне гуманітарне фінансування спрямовують на підтримку родин, які проживають у прифронтових громадах та потребують допомоги перед опалювальним сезоном.

Як оформити допомогу

Щоб отримати виплату, необхідно подати відповідну заяву. Звернутися можна через:

Пенсійний фонд України; ЦНАП; представників місцевої влади.

Кінцевий термін подання заяви — 30 жовтня 2026 року. Тому тим, хто належить до визначених категорій, варто не відкладати звернення на останні дні.

Як виплатять 19 400 грн

Отримати кошти можна буде двома способами — на банківський рахунок або готівкою через Укрпошту.

Тобто для отримання допомоги не обов’язково мати банківську картку. У разі вибору відповідного способу гроші можна буде отримати через поштового оператора.

Для родин, які живуть поблизу фронту, така виплата може частково покрити витрати, пов’язані з підготовкою до опалювального сезону та проходженням холодів.

Що важливо знати

Йдеться саме про одноразову виплату 19 400 гривень, а не про щомісячну допомогу.

Програма охопить понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах. Тим, хто претендує на кошти, потрібно встигнути подати заяву до 30 жовтня 2026 року через ПФУ, ЦНАП або місцеву владу.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати нову грошову допомогу на важливі потреби. Виплати передбачені для окремих категорій громадян за визначених умов. Розмір допомоги та порядок її отримання залежать від конкретної програми.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки можуть отримати безробітні у вересні. Розмір виплати залежить від страхового стажу, заробітку та тривалості перебування у статусі безробітного. Для отримання допомоги необхідно мати відповідний статус і виконати встановлені умови.