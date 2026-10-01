Выплаты на дрова: где можно получить 19 400 грн людям с инвалидностью и тем, кому 60+

19 400 грн на дрова: в каких регионах предоставляют тем, кому 60+
До 30 октября 2026 года в четырех регионах люди с инвалидностью, граждане старше 60 лет и другие уязвимые категории населения смогут получить денежную помощь в размере 19 400 грн. Выплаты предусмотрены для покрытия расходов на твердое топливо в преддверии нового отопительного сезона 2026–2027 годов.
О том, кто и где может подать заявку, рассказывают Новини.LIVE.
Где можно оформить помощь на зиму
Воспользоваться возможностью получить помощь могут жители прифронтовых громад следующих областей:
- Харьковской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской.
Средства на зиму предоставляются совместно Датским советом по делам беженцев (DRC) и благотворительным фондом "Ангелы Спасения" при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС).
Ожидается, что помощь для наиболее уязвимых групп населения позволит безопасно пережить новый отопительный сезон.
Как отмечают организаторы, оформить денежную помощь могут исключительно наиболее уязвимые группы граждан. А именно:
- Люди с I–III группой инвалидности;
- Граждане, которым более 60 лет;
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- Одинокие и многодетные матери и отцы;
- Семьи с детьми (дети-сироты);
- Граждане, получающие льготы/субсидии.
Размеры зимних выплат и условия оформления
Согласно условиям, каждому уязвимому домохозяйству, зарегистрировавшемуся в программе денежной помощи, обещают выделить 19 400 грн.
Выплаты можно будет направить на приобретение твердого топлива для печей:
- дрова;
- пеллеты (топливные гранулы);
- брикеты (евродрова).
Одно из ключевых условий — наличие в доме только печного/смешанного отопления. Для домов с газовым или электрическим отоплением средства не предусмотрены.
Куда можно обратиться, чтобы подать заявку на помощь
В частности, в настоящее время регистрация для участия в программе открыта для жителей: с. Западное, с. Восточное, с. Чистополь, с. Таврическое, с. Новоивановка Никопольского района Днепропетровской области. В целом заявки на участие в программе можно будет подавать до 30 октября 2026 года.
Гражданам необходимо будет обратиться в местный орган власти по зарегистрированному адресу или фактическому месту жительства. Среди необходимых документов:
- паспорт и идентификационный код;
- официальная прописка;
- справка от местных властей, подтверждающая фактическое проживание.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что UNHCR Ukraine предоставит финансовую помощь новым переселенцам и беженцам в Сумах. Оформить выплаты смогут те, кто недавно эвакуировался из-за угроз на фоне войны. В частности, ВПЛ, эвакуированные за последние 45 дней, получат 12 300 грн на три месяца.
Также Новини.LIVE писали, что в трех западных областях реализуется проект помощи от "Каритас-Спес". Он предусматривает предоставление грантов. Согласно условиям, домохозяйствам предусмотрена денежная помощь в размере до 43 200 грн. Средства можно будет использовать на профессиональное обучение или переквалификацию.