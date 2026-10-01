Выплаты на дрова: где можно получить 19 400 грн людям с инвалидностью и тем, кому 60+

Человек держит дрова. Фото: Freepik

До 30 октября 2026 года в четырех регионах люди с инвалидностью, граждане старше 60 лет и другие уязвимые категории населения смогут получить денежную помощь в размере 19 400 грн. Выплаты предусмотрены для покрытия расходов на твердое топливо в преддверии нового отопительного сезона 2026–2027 годов.

О том, кто и где может подать заявку, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Где можно оформить помощь на зиму

Воспользоваться возможностью получить помощь могут жители прифронтовых громад следующих областей:

Харьковской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской.

Средства на зиму предоставляются совместно Датским советом по делам беженцев (DRC) и благотворительным фондом "Ангелы Спасения" при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС).

Ожидается, что помощь для наиболее уязвимых групп населения позволит безопасно пережить новый отопительный сезон.

Читайте также:

Как отмечают организаторы, оформить денежную помощь могут исключительно наиболее уязвимые группы граждан. А именно:

Люди с I–III группой инвалидности; Граждане, которым более 60 лет; Внутренне перемещенные лица (ВПЛ); Одинокие и многодетные матери и отцы; Семьи с детьми (дети-сироты); Граждане, получающие льготы/субсидии.

Размеры зимних выплат и условия оформления

Согласно условиям, каждому уязвимому домохозяйству, зарегистрировавшемуся в программе денежной помощи, обещают выделить 19 400 грн.

Выплаты можно будет направить на приобретение твердого топлива для печей:

дрова;

пеллеты (топливные гранулы);

брикеты (евродрова).

Одно из ключевых условий — наличие в доме только печного/смешанного отопления. Для домов с газовым или электрическим отоплением средства не предусмотрены.

Куда можно обратиться, чтобы подать заявку на помощь

В частности, в настоящее время регистрация для участия в программе открыта для жителей: с. Западное, с. Восточное, с. Чистополь, с. Таврическое, с. Новоивановка Никопольского района Днепропетровской области. В целом заявки на участие в программе можно будет подавать до 30 октября 2026 года.

Гражданам необходимо будет обратиться в местный орган власти по зарегистрированному адресу или фактическому месту жительства. Среди необходимых документов:

паспорт и идентификационный код;

официальная прописка;

справка от местных властей, подтверждающая фактическое проживание.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что UNHCR Ukraine предоставит финансовую помощь новым переселенцам и беженцам в Сумах. Оформить выплаты смогут те, кто недавно эвакуировался из-за угроз на фоне войны. В частности, ВПЛ, эвакуированные за последние 45 дней, получат 12 300 грн на три месяца.

Также Новини.LIVE писали, что в трех западных областях реализуется проект помощи от "Каритас-Спес". Он предусматривает предоставление грантов. Согласно условиям, домохозяйствам предусмотрена денежная помощь в размере до 43 200 грн. Средства можно будет использовать на профессиональное обучение или переквалификацию.