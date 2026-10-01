Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы 19 400 грн на дрова: в каких регионах предоставляют тем, кому 60+

19 400 грн на дрова: в каких регионах предоставляют тем, кому 60+

Ua ru
1 октября 2026 13:00
Выплаты на дрова: где можно получить 19 400 грн людям с инвалидностью и тем, кому 60+
Человек держит дрова. Фото: Freepik

До 30 октября 2026 года в четырех регионах люди с инвалидностью, граждане старше 60 лет и другие уязвимые категории населения смогут получить денежную помощь в размере 19 400 грн. Выплаты предусмотрены для покрытия расходов на твердое топливо в преддверии нового отопительного сезона 2026–2027 годов.

О том, кто и где может подать заявку, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Где можно оформить помощь на зиму

Воспользоваться возможностью получить помощь могут жители прифронтовых громад следующих областей:

  • Харьковской;
  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской.

Средства на зиму предоставляются совместно Датским советом по делам беженцев (DRC) и благотворительным фондом "Ангелы Спасения" при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС).

Ожидается, что помощь для наиболее уязвимых групп населения позволит безопасно пережить новый отопительный сезон.

Читайте также:

Как отмечают организаторы, оформить денежную помощь могут исключительно наиболее уязвимые группы граждан. А именно:

  1. Люди с I–III группой инвалидности;
  2. Граждане, которым более 60 лет;
  3. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  4. Одинокие и многодетные матери и отцы;
  5. Семьи с детьми (дети-сироты);
  6. Граждане, получающие льготы/субсидии.

Размеры зимних выплат и условия оформления

Согласно условиям, каждому уязвимому домохозяйству, зарегистрировавшемуся в программе денежной помощи, обещают выделить 19 400 грн.

Выплаты можно будет направить на приобретение твердого топлива для печей:

  • дрова;
  • пеллеты (топливные гранулы);
  • брикеты (евродрова).

Одно из ключевых условий — наличие в доме только печного/смешанного отопления. Для домов с газовым или электрическим отоплением средства не предусмотрены.

Куда можно обратиться, чтобы подать заявку на помощь

В частности, в настоящее время регистрация для участия в программе открыта для жителей: с. Западное, с. Восточное, с. Чистополь, с. Таврическое, с. Новоивановка Никопольского района Днепропетровской области. В целом заявки на участие в программе можно будет подавать до 30 октября 2026 года.

Гражданам необходимо будет обратиться в местный орган власти по зарегистрированному адресу или фактическому месту жительства. Среди необходимых документов:

  • паспорт и идентификационный код;
  • официальная прописка;
  • справка от местных властей, подтверждающая фактическое проживание.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что UNHCR Ukraine предоставит финансовую помощь новым переселенцам и беженцам в Сумах. Оформить выплаты смогут те, кто недавно эвакуировался из-за угроз на фоне войны. В частности, ВПЛ, эвакуированные за последние 45 дней, получат 12 300 грн на три месяца.

Также Новини.LIVE писали, что в трех западных областях реализуется проект помощи от "Каритас-Спес". Он предусматривает предоставление грантов. Согласно условиям, домохозяйствам предусмотрена денежная помощь в размере до 43 200 грн. Средства можно будет использовать на профессиональное обучение или переквалификацию.

выплаты финансовая помощь деньги пенсионеры денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации