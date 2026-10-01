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Головна Фінанси 19 400 грн на дрова: у яких регіонах надають тим, кому 60+

19 400 грн на дрова: у яких регіонах надають тим, кому 60+

Ua ru
1 жовтня 2026 13:00
Виплати на дрова: де можна отримати 19 400 грн людям з інвалідністю та тим, кому 60+
Людина тримає дрова. Фото: Freepik

До 30 жовтня 2026 року у чотирьох регіонах люди з інвалідністю, громадяни, яким понад 60 років, та інші вразливі категорії населення зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 19 400 грн. Виплати передбачені на покриття витрат на тверде паливо для нового  опалювального сезону 2026-2027 років.

Про те, хто і де може подати заявку, розповідають Новини.LIVE

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Де можна оформити допомогу на зиму

Скористатися можливістю отримати допомогу можуть жителі прифронтових громад таких областей: 

  • Харківської;
  • Донецької;
  • Дніпропетровської;
  • Запорізької.

Кошти на зиму надають спільно Данська рада у справах біженців (DRC), благодійний фонд "Янголи Спасіння" за фінансування Європейського Союзу (ЄС). 

Очікується, що допомога для найбільш вразливих груп населення дозволить безпечно пройти новий опалювальний сезон.

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Як зазначають організатори, оформити грошову допомогу можуть виключно найбільш вразливі групи громадян. А саме:

  1. Люди з І-ІІІ групою інвалідності;
  2. Громадяни, яким більш ніж 60 років;
  3. Внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  4. Самотні та багатодітні матері та батьки; 
  5. Родини з дітьми (діти-сироти);
  6. Громадяни, які отримують пільги/субсидії.

Розміри виплат на зиму та умови оформлення

Згідно з умовами, кожному вразливому домогосподарству, яке зареєструється у програмі грошової допомоги, обіцяють надати 19 400 грн.

Виплати можна буде спрямувати на тверде паливо для печей:

  • дрова;
  • пелети (паливні гранули);
  • брикети (євродрова).

З-поміж ключових умов — наявність в оселі тільки пічного/змішаного опалення. Будинкам з газовим чи електричним опаленням кошти не передбачені.

Куди можна звернутися, щоб подати заявку на допомогу

Зокрема, нині реєстрація для участі у програмі відкрита для жителів: с. Західне, с. Східне, с. Чистопіль, с. Таврійське, с. Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровського регіону. Загалом заявки на програму можна буде подавати до 30 жовтня 2026 року.

Громадянам необхідно буде звернутися до місцевого органу управління за зареєстрованою адресою чи фактичним місцем проживання. Серед необхідних документів:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • офіційна прописка;
  • довідка від місцевої влади, що підтвердить фактичне проживання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що UNHCR Ukraine надасть фіндопомогу новим переселенцям та біженцям у Сумах. Оформити виплати зможуть ті, хто недавно евакуювався через загрози на тлі війни. Зокрема, ВПО, евакуйовані за останні 45 днів, отримають 12 300 грн на три місяці. 

Ще Новини.LIVE писали, що у трьох західних областях реалізують проєкт допомоги від "Карітас-Спес". Вона передбачає надання грантів. За умовами, домогосподарствам гарантована грошова допомога до 43 200 грн. Кошти можна буде використати на професійне навчання чи перекваліфікацію. 

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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