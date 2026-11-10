13% річних від Ощадбанку: скільки зароблять українці на депозиті
Українці можуть покласти заощадження на депозит "Моя Перемога" в Ощадбанку та отримати до 13% річних у гривні. Однак фактичний прибуток буде меншим через оподаткування процентів. Скільки банк нарахує за рік на вклади у 10 000, 50 000 і 100 000 грн та яку суму клієнти отримають після утримання податків.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.
Які умови депозиту "Моя Перемога" в Ощадбанку
Ощадбанк пропонує фізичним особам строковий вклад "Моя Перемога" з дохідністю до 13% річних у гривні. Така ставка діє для депозитів на шість і 12 місяців. Якщо клієнт обирає коротший строк — три місяці та п'ять днів, — ставка становить 12,5% річних.
Мінімальна сума для відкриття гривневого депозиту становить 10 000 грн, а максимальна не обмежена. Водночас поповнювати вклад після оформлення не можна. Відсотки банк виплачує наприкінці строку дії договору.
Важливо врахувати й обмеження: дострокове повернення коштів за цим депозитом не передбачене. Тому перед відкриттям вкладу клієнту варто переконатися, що ці гроші не знадобляться раніше завершення обраного періоду.
Скільки можна заробити на депозиті Ощадбанку
Попри ставку 13% річних, вкладник не отримає всю нараховану суму відсотків. З процентного доходу фізичних осіб утримують 18% податку на доходи та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становить 23%, а сам банк виступає податковим агентом і перераховує ці кошти до бюджету.
Якщо покласти на депозит 10 000 грн на 12 місяців під 13% річних, банк нарахує 1 300 грн відсотків. Після утримання 299 грн податків чистий дохід становитиме 1 001 грн. Таким чином, наприкінці строку вкладник отримає загалом 11 001 грн.
За початкової суми 50 000 грн нараховані відсотки за рік становитимуть 6 500 грн. Із них 1 495 грн спрямують на сплату податків, тому чистий заробіток клієнта дорівнюватиме 5 005 грн. Разом із початковим внеском він отримає 55 005 грн.
Якщо ж розмістити 100 000 грн, за рік банк нарахує 13 000 грн процентного доходу. Після сплати 2 990 грн податків вкладник матиме 10 010 грн чистого прибутку. Загальна сума повернення разом із початковим внеском становитиме 110 010 грн.
Розрахунки наведені для повного 12-місячного строку за ставкою 13% річних без поповнення та капіталізації відсотків.
Як відкрити депозит "Моя Перемога"
Оформити вклад можна у відділенні Ощадбанку або дистанційно через застосунок "Мобільний Ощад". Під час відкриття клієнту потрібно обрати депозитний продукт, визначити суму та строк розміщення коштів і підтвердити операцію.
Перед підписанням договору варто перевірити актуальну процентну ставку, дату завершення депозиту та порядок виплати коштів. Особливо важливо пам'ятати, що достроково забрати гроші за умовами "Моя Перемога" не можна, а поповнення такого вкладу не передбачене.
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