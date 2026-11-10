Чоловік з карткою Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть покласти заощадження на депозит "Моя Перемога" в Ощадбанку та отримати до 13% річних у гривні. Однак фактичний прибуток буде меншим через оподаткування процентів. Скільки банк нарахує за рік на вклади у 10 000, 50 000 і 100 000 грн та яку суму клієнти отримають після утримання податків.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

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Які умови депозиту "Моя Перемога" в Ощадбанку

Ощадбанк пропонує фізичним особам строковий вклад "Моя Перемога" з дохідністю до 13% річних у гривні. Така ставка діє для депозитів на шість і 12 місяців. Якщо клієнт обирає коротший строк — три місяці та п'ять днів, — ставка становить 12,5% річних.

Мінімальна сума для відкриття гривневого депозиту становить 10 000 грн, а максимальна не обмежена. Водночас поповнювати вклад після оформлення не можна. Відсотки банк виплачує наприкінці строку дії договору.

Важливо врахувати й обмеження: дострокове повернення коштів за цим депозитом не передбачене. Тому перед відкриттям вкладу клієнту варто переконатися, що ці гроші не знадобляться раніше завершення обраного періоду.

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Попри ставку 13% річних, вкладник не отримає всю нараховану суму відсотків. З процентного доходу фізичних осіб утримують 18% податку на доходи та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становить 23%, а сам банк виступає податковим агентом і перераховує ці кошти до бюджету.

Якщо покласти на депозит 10 000 грн на 12 місяців під 13% річних, банк нарахує 1 300 грн відсотків. Після утримання 299 грн податків чистий дохід становитиме 1 001 грн. Таким чином, наприкінці строку вкладник отримає загалом 11 001 грн.

За початкової суми 50 000 грн нараховані відсотки за рік становитимуть 6 500 грн. Із них 1 495 грн спрямують на сплату податків, тому чистий заробіток клієнта дорівнюватиме 5 005 грн. Разом із початковим внеском він отримає 55 005 грн.

Якщо ж розмістити 100 000 грн, за рік банк нарахує 13 000 грн процентного доходу. Після сплати 2 990 грн податків вкладник матиме 10 010 грн чистого прибутку. Загальна сума повернення разом із початковим внеском становитиме 110 010 грн.

Розрахунки наведені для повного 12-місячного строку за ставкою 13% річних без поповнення та капіталізації відсотків.

Як відкрити депозит "Моя Перемога"

Оформити вклад можна у відділенні Ощадбанку або дистанційно через застосунок "Мобільний Ощад". Під час відкриття клієнту потрібно обрати депозитний продукт, визначити суму та строк розміщення коштів і підтвердити операцію.

Перед підписанням договору варто перевірити актуальну процентну ставку, дату завершення депозиту та порядок виплати коштів. Особливо важливо пам'ятати, що достроково забрати гроші за умовами "Моя Перемога" не можна, а поповнення такого вкладу не передбачене.

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