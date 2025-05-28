Помощь от UNHCR Ukraine — кто сможет рассчитывать на выплаты

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года UNHCR Ukraine продолжит оказывать денежную помощь для уязвимых категорий населения. В частности, украинцы смогут оформить выплаты в Запорожье.

Об этом информируют представители UNHCR Ukraine в Telegram.

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Зарегистрироваться на финансовую помощь от UNHCR Ukraine смогут только две категории граждан. Выплаты будут доступны для:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые переместились в течение шести месяцев и не получали выплаты три месяца;

граждан, которые выезжали за границу, однако вернулись на родину и не получали выплаты от международных организаций три месяца.

Также нужно иметь один из критериев уязвимости:

в семье есть только отец или мать, несовершеннолетние дети;

в домохозяйстве есть лица пожилого возраста, которым более 55 лет;

в семье есть пожилые люди (за 55 лет), которые занимаются воспитанием детей в возрасте до 18 лет;

в семье есть граждане с инвалидностью или тяжелыми болезнями, нуждающиеся в уходе;

доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.

Размер финансовой помощи и как оформить

В мае размер выплат от UNHCR Ukraine не изменился. Он составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека, а за три месяца — 10,8 тыс. гривен.

Регистрация происходит только по предварительной записи. Обязательно необходимо заполнить онлайн-форму.

"Запись в очередь на регистрацию в г. Запорожье восстановлена... Живой очереди нет", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о старте четвертой волны программы REDpreneurUA. В ее рамках предприниматели смогут получить финансовую поддержку.

Также сообщалось, что БФ "Каритас Полтава" принимает заявки на предоставление выплат для граждан из сельской местности. Средства можно будет использовать на ведение домохозяйства.