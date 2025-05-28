Помощь от UNHCR Ukraine — кто сможет рассчитывать на выплаты

11 тыс. грн от UNHCR Ukraine — кто из украинцев получит помощь
В мае 2025 года UNHCR Ukraine продолжит оказывать денежную помощь для уязвимых категорий населения. В частности, украинцы смогут оформить выплаты в Запорожье.
Об этом информируют представители UNHCR Ukraine в Telegram.
Кому доступна помощь в Запорожье
Зарегистрироваться на финансовую помощь от UNHCR Ukraine смогут только две категории граждан. Выплаты будут доступны для:
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые переместились в течение шести месяцев и не получали выплаты три месяца;
- граждан, которые выезжали за границу, однако вернулись на родину и не получали выплаты от международных организаций три месяца.
Также нужно иметь один из критериев уязвимости:
- в семье есть только отец или мать, несовершеннолетние дети;
- в домохозяйстве есть лица пожилого возраста, которым более 55 лет;
- в семье есть пожилые люди (за 55 лет), которые занимаются воспитанием детей в возрасте до 18 лет;
- в семье есть граждане с инвалидностью или тяжелыми болезнями, нуждающиеся в уходе;
- доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.
Размер финансовой помощи и как оформить
В мае размер выплат от UNHCR Ukraine не изменился. Он составляет 3,6 тыс. гривен на одного человека, а за три месяца — 10,8 тыс. гривен.
Регистрация происходит только по предварительной записи. Обязательно необходимо заполнить онлайн-форму.
"Запись в очередь на регистрацию в г. Запорожье восстановлена... Живой очереди нет", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали о старте четвертой волны программы REDpreneurUA. В ее рамках предприниматели смогут получить финансовую поддержку.
Также сообщалось, что БФ "Каритас Полтава" принимает заявки на предоставление выплат для граждан из сельской местности. Средства можно будет использовать на ведение домохозяйства.
Читайте Новини.LIVE!