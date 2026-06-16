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Главная Финансы 100 тысяч за пленного: военным готовят новые доплаты

100 тысяч за пленного: военным готовят новые доплаты

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 23:20
Военным повысят выплаты: за какие задачи будут платить дополнительно
Военные ВСУ, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Для украинских военных готовятся новые финансовые стимулы. В Министерстве обороны объявили о повышении выплат командирам, а также о дополнительных вознаграждениях за взятие в плен российских военных и ликвидацию оккупантов.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров в эфире ТСН, сообщает Новини.LIVE.

В Минобороны увидели связь между отказами в переводе военнослужащих и случаями самовольного оставления части. Поэтому ввели упрощенный механизм перевода между подразделениями, а также возвращение из СЗЧ без направления в резервные батальоны — сразу в боевые части.

Кроме того, Минобороны запускает систему Mission Control. Она позволит отслеживать, сколько времени военнослужащий находится на передовой и какие задачи выполняет.

Отдельно изменения коснутся денежного обеспечения. По словам Федорова, существенно увеличатся выплаты для командиров корпусов, бригад, батальонов, а также представителей штабов.

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Также планируется увеличить обменный фонд для возвращения наших защитников из плена.

"Параллельно мы вводим 100 тысяч гривен за каждого пленного", — сообщил Федоров.

Такое вознаграждение должно стимулировать военных брать оккупантов в плен, а не только уничтожать их.

Отдельно будут доплачивать за ликвидацию врага в стрелковом бою.

"За уничтожение врага, за фиксацию на камеру у нас теперь есть программа и для пехоты. Есть видеоподтверждение — дополнительные 15 тысяч гривен", — сообщил глава Минобороны.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о выплатах на оздоровление для детей военных. В рамках программы "еОздоровление" семьи получают деньги на карту вместо бумажных путевок. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума и достигает более 17 тысяч гривен. Средства можно использовать только на лагерь или санаторий для ребенка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине обсуждают возможное повышение минимальных выплат военным. Речь идет о росте окладов до более чем 30 тысяч гривен. Окончательное решение будет зависеть от возможностей бюджета и перераспределения расходов.

 

выплаты ВСУ деньги Министерство обороны военнослужащие
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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