Військовим підвищать виплати: за які завдання платитимуть додатково

Військові ЗСУ, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українським військовим готують нові фінансові стимули. У Міністерстві оборони анонсували підвищення виплат для командирів, а також додаткові винагороди за взяття в полон російських військових і ліквідацію окупантів.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров для ТСН, повідомляє Новини.LIVE.

У Міноборони побачили зв'язок між відмовами у переведенні військовослужбовців та випадками самовільного залишення частини. Тому запровадили спрощений механізм переведення між підрозділами, а також повернення із СЗЧ без направлення до резервних батальйонів — одразу до бойових частин.

Крім того, Міноборони запускає систему Mission Control. Вона дозволить відстежувати, скільки часу військовослужбовець перебуває на передовій та які завдання виконує.

Окремо зміни торкнуться грошового забезпечення. За словами Федорова, суттєво збільшаться виплати для командирів корпусів, бригад, батальйонів, а також представників штабів.

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Також планують збільшити обмінний фонд для повернення наших захисників з полону.

"Паралельно ми вводимо 100 тисяч гривень за кожного полоненого", — повідомив Федоров.

Така винагорода має заохотити військових брати окупантів у полон, а не лише знищувати їх.

Окремо доплачуватимуть за ліквідацію ворога у стрілецькому бою.

"За знищення ворога, за фіксацію на камері у нас є програма тепер і для піхоти. Є відеопідтвердження — додаткові 15 тисяч гривень", — повідомив глава Міноборони.

Раніше Новини.LIVE розповідали про виплати на оздоровлення для дітей військових. У межах програми "єОздоровлення" родини отримують гроші на картку замість паперових путівок. Сума виплати залежить від прожиткового мінімуму і сягає понад 17 тисяч гривень. Кошти можна використати лише на табір або санаторій для дитини.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні обговорюють можливе підвищення мінімальних виплат військовим. Йдеться про зростання окладів до понад 30 тисяч гривень. Остаточне рішення залежатиме від можливостей бюджету і перерозподілу витрат.