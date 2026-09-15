НБУ збирає монети на допомогу: які номінали можна передати

Чаша з монетами. Фото: УНІАН

У багатьох українців удома роками накопичується дріб'язок, який рідко використовується під час покупок. Тепер такі монети можна не просто залишити в скарбничці, а передати на благодійність. НБУ та UAnimals вдруге проводять акцію #PowerCoins, у межах якої українців закликають збирати монети та передавати кошти на допомогу тваринам, які постраждали від війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

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Які монети можна здати

Акція #PowerCoins2026 стартувала 7 вересня і триватиме до 30 листопада 2026 року включно. Передати можна монети, які перебувають в обігу: 10 і 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень. До збору також приймають банкноти, що перебувають в обігу.

Тобто якщо вдома є банка з дрібними грошима, її вміст можна використати для благодійного внеску. При цьому 10 копійок не втратили статус платіжного засобу через цю акцію — їх можна передати добровільно, але немає вимоги обов'язково здавати такі монети.

Куди нести монети

Пункти збору працюють у відділеннях двох банків-партнерів — Ощадбанку та ПУМБ. Щоб долучитися, потрібно зібрати монети та принести їх до відділення банку-партнера, після чого кошти будуть перераховані на рахунок UAnimals.

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Перелік пунктів прийому та детальні умови акції НБУ розміщує на спеціальній сторінці #PowerCoins.

Що буде з грошима

Зібрані кошти спрямують на допомогу тваринам, які постраждали від війни. Зокрема, йдеться про закупівлю корму для евакуйованих тварин, лікування поранених і хворих тварин, а також облаштування та розширення безпечних місць у притулках.

Минулого року акція #PowerCoins допомогла зібрати понад 2 млн гривень на підтримку тварин.

Що робити зі старими копійками

Окремо варто розрізняти монети, які досі є платіжним засобом, і ті, що вже вилучені з готівкового обігу.

1, 2, 5 та 25 копійок уже не є платіжним засобом. Їх можна обміняти у визначених відділеннях ПриватБанку, Ощадбанку та Райффайзен Банку до завершення воєнного стану та ще протягом 90 днів після його припинення. Такі монети також можна передати через спеціальні скриньки у відділеннях ПУМБ.

Отже, якщо вдома є старі копійки, які вже не можна використати в магазині, їх не обов'язково викидати. Їх можна обміняти за встановленою процедурою, а отримані кошти за бажанням також спрямувати на благодійність.

Чи варто віддавати 10 копійок

Для однієї людини кілька монет можуть здаватися незначною сумою. Однак механіка #PowerCoins побудована саме на тому, що багато невеликих внесків об'єднуються у значну суму.

Тому 10 копійок, 50 копійок чи кілька гривень із домашньої скарбнички не потрібно вважати "непотрібними" грошима. Якщо вони майже не використовуються, їх можна перетворити на благодійний внесок — добровільно та без втрати номінальної вартості.

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