Грант до 2500 долларов для предпринимателей: как подать заявку и на что можно потратить благотворительные средства

Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Для украинцев, которым пришлось приостановить бизнес из-за войны или у которых не хватает денег на открытие собственного дела, есть хорошие новости. Благотворители готовы выделить до 2500 долларов на запуск, возобновление или развитие микробизнеса. Деньги предоставляются не только на оборудование — программа также предусматривает расходы на аренду, обустройство рабочего места, сырье и логистику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НПО Save the Children in Ukraine.

Реклама

Кто может получить грант

Подать заявку могут предприниматели и самозанятые лица из Харьковской области. Программа рассчитана как на тех, у кого уже есть небольшой бизнес, так и на людей, которые хотят восстановить дело после ущерба, нанесенного войной, или запустить новую бизнес-инициативу.

При этом организаторы отдельно отмечают, что преимущество будет отдаваться заявителям, относящимся к уязвимым категориям. Среди них:

предприниматели, чей бизнес пострадал от боевых действий;

внутренне перемещенные лица;

женщины-предприниматели, пострадавшие от войны;

одинокие матери и отцы;

семьи, воспитывающие детей;

семьи, которые ухаживают за пожилыми людьми или людьми с инвалидностью.

Что предлагается участникам

Программа предусматривает не только денежную помощь. Сначала участники проходят бесплатное обучение, а также получают помощь в подготовке бизнес-плана. После этого можно принять участие в конкурсном отборе и претендовать на грант до 2500 долларов.

Читайте также:

Такой формат уже использовался организацией Save the Children для поддержки микробизнеса в Украине: предыдущие программы также сочетали обучение, бизнес-консультации и финансовую поддержку.

На что можно потратить деньги

Грантовые средства можно направить на конкретные нужды бизнеса. В частности, организаторы разрешают оплачивать:

оборудование и инструменты для производства или оказания услуг;

аренду помещения — до 30% от суммы гранта и максимум на три месяца;

ремонт и обустройство — например, приобретение мебели, стеллажей и т. п.;

создание и содержание рабочего места — до 40% суммы гранта, максимум на три месяца;

закупку сырья или материалов — до 30% суммы;

оплату услуг или логистики, в частности перевозку оборудования или персонала.

Поэтому помощь подойдет не только тем, кому нужна дорогостоящая техника. Деньги можно направить на несколько составляющих, необходимых для запуска или возобновления деятельности.

Как подать заявку на помощь

Регистрация для предпринимателей и самозанятых лиц уже открыта. Заявку необходимо заполнить через специальную онлайн-форму.

Есть важный нюанс: фиксированного срока нет. Прием заявок будет продолжаться до тех пор, пока организаторы не наберут необходимое количество участников. Поэтому откладывать подачу заявки на потом не стоит — после заполнения необходимого количества заявок регистрацию могут закрыть.

Если возникнут вопросы относительно участия в программе, можно обратиться по номеру горячей линии 0 800 40 98 45.

Ранее Новини.LIVE писали о новых выплатах для ВПЛ. Пожилые люди и люди с инвалидностью, нуждающиеся в стационарном уходе или поддерживаемом проживании, будут получать средства на специальный счет. ВПЛ смогут самостоятельно выбрать поставщика услуг и оплачивать его работу, а тем, у кого уже есть соответствующее решение, повторно оформлять помощь не нужно.

Также Новини.LIVE сообщают о международной денежной помощи для некоторых пенсионеров. Выплаты предусмотрены для уязвимых ВПЛ и людей, вернувшихся из-за рубежа, а сумма зависит от обстоятельств переезда и составляет от 10 800 до 12 300 гривен.