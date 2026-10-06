Виплати від UNHCR Ukraine: де пенсіонери та багатодітні отримають 10 800 грн

Людина тримає національну валюту та гаманець. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року благодійний фонд "Право на захист" працює у ще одному українському місті для надання грошової допомоги від UNHCR Ukraine, що є представником глобальної міжурядової організації — Агенції ООН у справах біженців. У рамках програми пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні зможуть отримати підтримку на тримісячний період.

Про те, де і кому передбачена допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що треба знати про допомогу від UNHCR Ukraine

Йдеться про реалізацію програми UNHCR Ukraine у місті Житомир, що покликана підтримати родини, яких війна змусила залишити власний дім для порятунку життя.

Звернутися до пункту збору даних родини можуть, якщо:

є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) і залишили оселі через загрози за останні 45 днів;

є переселенцями, які перемістилися через війну від 46 днів до 6 місяців;

є біженцями, які повернулися додому після вимушеного виїзду в інші регіони чи за кордон, а сталося це за останні 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Основними критеріями відбору для другої та третьої категорії є:

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Розмір доходу не вищий за 8 300 грн на одного члена родини на місяць; Оселя розташована близько до лінії фронту; Погані умови проживання; Родини належать до вразливих категорій (є пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні, малозабезпечені, безробітні, тощо).

Громадян також можуть звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо мали до цього допомогу від інших міжнародних фондів, однак відтоді минуло понад три місяці.

Громадяни отримають 10 800 грн або 12 300 грн на кожну особу в родині на три місяці.

Нюанси реєстрації та необхідні документи

Громадяни, які належать до вищеперелічених категорій, можуть звернутися для попередньої реєстрації за адресою: м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 6 (Офіс БФ "Право на захист").

З собою потрібно мати документи:

Паспорт громадянина;

Податковий номер;

Довідку ВПО/інше підтвердження переміщення;

Свідоцтво про народження дітей;

Банківську картку голови домогосподарства;

Документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

Важлива присутність усіх членів родини у пункті реєстрації, окрім маломобільних людей та дітей до трьох років.

"Звернуть увагу! Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні домогосподарства можуть отримати фінансову допомогу від Сполучених Штатів. Звернутися за виплатами можуть ті, хто продовжує проживати у деокупованих населених пунктах. Програма покликана підтримати тих, у кого низькі доходи.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в одному в прифронтових громадах родини можуть взяти участь у проєкті фінансової допомоги, що втілюють за підтримки Німеччини. У його рамках передбачається надання виплат для вразливих груп людей у сумі близько 19 400 грн. Кошти можна витратити на тверде паливо на зиму.