Постачання газу під загрозою — що повинні зробити клієнти у грудні

У грудні 2025 року на ринку газу сталися зміни у вигляді скорочення кількості постачальників, що надавали послуги для побутових споживачів. Тепер, щоб не залишитися без газопостачання, громадяни мають обрати нову компанію.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ситуацію з постачальниками та цінами на газ у грудні.

Який постачальник залишив ринок та що робити клієнтам

Наприкінці року на ринку природного газу стало на одного газопостачальника менше, адже припинило свою діяльність ТОВ "Енерджі Трейд Груп". Підприємство не продовжило договір купівлі-продажу блакитного палива з ГК "Нафтогаз Трейдинг".

Тепер клієнти компанії мають перейти на обслуговування будь-якого іншого постачальника. Якщо громадяни не визначаться, їм на тимчасовій основі надаватиме ресурс постачальник "останньої надії" упродовж 60 діб.

Йдеться про газопостачальну компанію "Нафтогаз України", що обслуговує під час війни 98% споживачів, або понад 12 млн домогосподарств. Після завершення відповідного терміну — без нового договору — газопостачання можуть зупинити.

Проте у компанії нагадали, що зміна постачальника чи припинення надання газу не звільняє від обов’язку сплати заборгованості перед "Енерджі трейд груп" за ресурс.

Якою буде вартість газу наприкінці року

Таким чином, у грудні на газовому ринку залишиться вісім постачальників, чотири з яких надають лише річні пропозиції, а решта — змінні тарифні плани.

У грудні ціни на річні пропозиції залишаться без змін, а місячні тарифи за кубометр газу дещо знизилися. Вартість має такий діапазон:

за річними тарифами: від 7,96 до 9,99 грн;

за місячними тарифами: від 8,46 до 27,99 грн.

Базовими вважаються річні тарифи. Більшість українських споживачів платять 7,96 грн за куб, адже обслуговуються ГК "Нафтогаз України". Така пропозиція буде чинною до квітня 2026 року.

Вартість газу. Джерело: ГазПравда

