Комунальні послуги під час воєнного стану — хто має право не платити у 2025 році

В Україні у період воєнного стану розрахунок за житлово-комунальні послуги є важливою вимогою для підтримки безперебійної роботи енергетичних і комунальних систем. Оскільки люди втрачають роботу, оселі зазнають ушкоджень або взагалі доводиться переїздити, держава передбачила низку пільг та послаблень.

Новини.LIVE розповідають, хто взагалі може не платити за послуги ЖКГ у 2025 році.

З кого зняли обов'язок не платити за комуналку

Згідно з постановою уряду №206, на період воєнного стану заборонено нараховувати та стягувати штрафи, пеню та інші санкції за несвоєчасну оплату комунпослуг, відключати від мереж за борги лише для деяких категорій громадян.

Йдеться про споживачів:

чиє житло було зруйноване від обстрілів;

стало непридатним для проживання через бойові дії;

житло постраждало від терористичних актів або диверсій.

Таких громадян вносять до реєстру, а факт руйнування вимагає підтвердження в акті обстеження житла від органу місцевого самоврядування або Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Не передбачається обов’язок сплати за комунпослуги для громадян, яких евакуювали з небезпечних місць, а тому більше не користуються послугами ЖКГ.

Окрім того, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи і члени їхніх родин отримують від держави пільги та компенсації згідно із законом "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Також у 2025 році не відключатимуть за наявну заборгованість з комуналки абонентів на прифронтових територіях.

"Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення", — наголосила раніше прем’єр Юлія Свириденко.

За які комунальні послуги необхідно обов’язково сплачувати

Попри воєнний стан та передбачені державою пом'якшення, обов’язок розрахунку за надані комунальні послуги лишається чинним. За статтею 9 закону "Про житлово-комунальні послуги", споживачі зобов’язані щомісяця оплачувати послуги за укладеними договорами. Йдеться про:

водопостачання;

водовідведення;

електроенергії;

газопостачання;

теплопостачання;

послуги з управління багатоквартирним будинком.

Постанова №206 не скасовує сам обов’язок платити за фактичне споживання ресурсу.

