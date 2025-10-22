Комунальні послуги під час воєнного стану — хто має право не платити у 2025 році

Послуги ЖКГ під час війни — хто може не платити у 2025 році
В Україні у період воєнного стану розрахунок за житлово-комунальні послуги є важливою вимогою для підтримки безперебійної роботи енергетичних і комунальних систем. Оскільки люди втрачають роботу, оселі зазнають ушкоджень або взагалі доводиться переїздити, держава передбачила низку пільг та послаблень.
Новини.LIVE розповідають, хто взагалі може не платити за послуги ЖКГ у 2025 році.
З кого зняли обов'язок не платити за комуналку
Згідно з постановою уряду №206, на період воєнного стану заборонено нараховувати та стягувати штрафи, пеню та інші санкції за несвоєчасну оплату комунпослуг, відключати від мереж за борги лише для деяких категорій громадян.
Йдеться про споживачів:
- чиє житло було зруйноване від обстрілів;
- стало непридатним для проживання через бойові дії;
- житло постраждало від терористичних актів або диверсій.
Таких громадян вносять до реєстру, а факт руйнування вимагає підтвердження в акті обстеження житла від органу місцевого самоврядування або Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Не передбачається обов’язок сплати за комунпослуги для громадян, яких евакуювали з небезпечних місць, а тому більше не користуються послугами ЖКГ.
Окрім того, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи і члени їхніх родин отримують від держави пільги та компенсації згідно із законом "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".
Також у 2025 році не відключатимуть за наявну заборгованість з комуналки абонентів на прифронтових територіях.
"Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення", — наголосила раніше прем’єр Юлія Свириденко.
За які комунальні послуги необхідно обов’язково сплачувати
Попри воєнний стан та передбачені державою пом'якшення, обов’язок розрахунку за надані комунальні послуги лишається чинним. За статтею 9 закону "Про житлово-комунальні послуги", споживачі зобов’язані щомісяця оплачувати послуги за укладеними договорами. Йдеться про:
- водопостачання;
- водовідведення;
- електроенергії;
- газопостачання;
- теплопостачання;
- послуги з управління багатоквартирним будинком.
Постанова №206 не скасовує сам обов’язок платити за фактичне споживання ресурсу.
