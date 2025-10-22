Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Послуги ЖКГ під час війни — хто може не платити у 2025 році

Послуги ЖКГ під час війни — хто може не платити у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 08:50
Оновлено: 08:59
Комунальні послуги під час воєнного стану — хто має право не платити у 2025 році
Людина тримає квитанцію та гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні у період воєнного стану розрахунок за житлово-комунальні послуги є важливою вимогою для підтримки безперебійної роботи енергетичних і комунальних систем. Оскільки люди втрачають роботу, оселі зазнають ушкоджень або взагалі доводиться переїздити, держава передбачила низку пільг та послаблень.

Новини.LIVE розповідають, хто взагалі може не платити за послуги ЖКГ у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

З кого зняли обов'язок не платити за комуналку 

Згідно з постановою уряду №206, на період воєнного стану заборонено нараховувати та стягувати штрафи, пеню та інші санкції за несвоєчасну оплату комунпослуг, відключати від мереж за борги лише для деяких категорій громадян.

Йдеться про споживачів:

  • чиє житло було зруйноване від обстрілів;
  • стало непридатним для проживання через бойові дії; 
  • житло постраждало від терористичних актів або диверсій. 

Таких громадян вносять до реєстру, а факт руйнування вимагає підтвердження в акті обстеження житла від органу місцевого самоврядування або Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Не передбачається обов’язок сплати за комунпослуги для громадян, яких евакуювали з небезпечних місць, а тому більше не користуються послугами ЖКГ.

Окрім того, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи і члени їхніх родин отримують від держави пільги та компенсації згідно із законом "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Також у 2025 році не відключатимуть за наявну заборгованість з комуналки абонентів на прифронтових територіях.

"Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення", — наголосила раніше прем’єр Юлія Свириденко. 

За які комунальні послуги необхідно обов’язково сплачувати

Попри воєнний стан та передбачені державою пом'якшення, обов’язок розрахунку за надані комунальні послуги лишається чинним. За статтею 9 закону "Про житлово-комунальні послуги", споживачі зобов’язані щомісяця оплачувати послуги за укладеними договорами. Йдеться про:

  • водопостачання;
  • водовідведення;
  • електроенергії;
  • газопостачання;
  • теплопостачання;
  • послуги з управління багатоквартирним будинком. 

Постанова №206 не скасовує сам обов’язок платити за фактичне споживання ресурсу.

Раніше ми писали, що під час оформлення субсидії на газ на зиму громадянам може знадобитись документ, де підтверджується відсутність з боргу. Таку довідку можна отримати самостійно онлайн.  

Також ми розповідали, що підприємства, які надавали споживачам неякісні послуги ЖКГ, муситимуть виплатити компенсації. Зокрема, лише в одному з міст йдеться про суму 50 млн грн.  

комунальні послуги ЖКГ гроші борги газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації