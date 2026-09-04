Платіжки схуднуть після перерахунку: хто та як може заощадити на комуналці у 2026 році

Гроші в руках на фоні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Якщо ви надовго залишаєте своє житло порожнім, платіжки за комуналку можуть стати меншими. Якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживає понад 30 днів, за частину послуг можна законно не платити. Але автоматично це не відбувається — свою відсутність потрібно підтвердити документами та звернутися до постачальників.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ГО "ВПО України".

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Що потрібно зробити

Щоб не платити за окремі комунальні послуги під час тривалої відсутності, власнику або споживачу потрібно подати письмову заяву кожному надавачу послуг окремо. До заяви слід додати документ, який підтверджує, що людина справді не проживала за відповідною адресою. Таким підтвердженням, зокрема, може бути довідка внутрішньо переміщеної особи.

За що можна не платити

Правило стосується не всієї комуналки, а конкретних послуг. Йдеться про:

постачання та розподіл природного газу;

постачання та розподіл електроенергії;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання та водовідведення;

управління побутовими відходами.

Без лічильників є важлива умова

Є ще одна вимога, яку не варто ігнорувати. У житлі мають бути встановлені лічильники, а їхні показники потрібно передавати щомісяця.

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Це дозволяє підтвердити фактичне споживання комунальних ресурсів у період, коли людина перебуває за іншою адресою. Тому перед зверненням до постачальників варто переконатися, що показники приладів обліку передаються регулярно.

За що платити доведеться

Повністю відмовитися від оплати комуналки через відсутність мешканців не вийде. Окреме правило діє для теплопостачання: за тепло потрібно платити навіть тоді, коли у квартирі чи будинку ніхто не проживає. Це важливо враховувати, якщо житло залишається порожнім на кілька місяців.

Коли нарахування припиняють повністю

Є виняток для житла, в якому вже неможливо жити. Якщо квартира або будинок знищені чи офіційно визнані непридатними для проживання, нарахування плати за всі житлово-комунальні послуги припиняється повністю.

Раніше Новини.LIVE писали, що родина може отримувати пільги на комуналку, якщо пільговик потрапив у полон або зник безвісти. Виплату можуть переоформити на чоловіка чи дружину, непрацездатних батьків або інших визначених законом родичів, які живуть за відповідною адресою. Для цього потрібно подати заяву та витяг з Єдиного держреєстру ветеранів війни до ПФУ, а гроші надходитимуть з місяця, наступного після звернення.

Також Новини.LIVE розповідали, що ПФУ може скасувати пільги на комуналку, якщо вчасно не оновити дані. Про зміни прізвища, паспорта, адреси, складу родини чи статусу пільговика потрібно повідомити фонд протягом 30 календарних днів. Заяву можна подати особисто, поштою або онлайн через портал ПФУ, застосунок фонду чи "Дію".