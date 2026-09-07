Перевірка газових мереж осель: хто з українців заплатить 2 000 грн

Людина з платіжками, грошима та телефоном з розрахунками. Фото: Новини.LIVE.

У 2026 році оплата за розподіл природного газу власниками підключених до газу домоволодінь не передбачає витрат на ремонти та обслуговування будинкових комунікацій. Через це громадянам надсилають окремі рахунки за обстеження, ремонти та модернізацію комунікацій житлових осель, що можуть сягати 2 000 грн.

Про те, що входить в обстеження та які передбачені суми, розповідають Новини.LIVE.

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Перевірка газових мереж осель у 2026 році

За даними однієї із філій ТОВ "Газорозподільні мережі України", клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" зобов'язані платити додатково за здійснення техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж (ТО ВБСГ). Найвищі суми за відповідну послугу передбачені для приватних будинків, де за проведення такого обстеження повністю відповідає власник домогосподарства, на відміну від багатоповерхівок, де суму ділять порівну.

Серед видів обстеження газових мереж, що проводять у багатоповерхівках за рахунок власників, співвласників:

Техобслуговування газопроводів спільної власності. Йдеться про газопроводи за межами квартир, у під’їздах та на фасадах будинків. Після перевірки, загальну вартість обстеження спільних газопроводів пропорційно розподіляють між власниками газифікованих квартир. Чим більша кількість жителів в багатоповерхівці і менша протяжність будинкових комунікацій, тим дешевше обійдуться роботи для однієї квартири. Технічне обслуговування газових приладів і газопроводів в квартирі, коли фахівці проводять роботи безпосередньо у квартирі споживача газу, який уклав окремий договір. Техобслуговування у приватному будинку, коли газовики перевіряють прилади, зовнішні та внутрішні газопроводи. Ціна за техобслуговування газових побутових приладів буде такою ж, як і під час перевірки приладів у багатоквартирному домоволодінні. Для перевіри власнику самому потрібно підписати угоду.

Вимога щодо виконання техобслуговування обладнання в оселях має виконуватися один раз на рік. У послугу входять: регулярна чистка пальників, змащування кранів для невитоку газу та економії, адже справні пристрої споживатимуть менше газу.

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Така перевірка є обов'язковою вимогою для всіх клієнтів, які є балансоутримувачами чи власниками житла, інакше обладнання підлягатиме відключенню. У Газмережі наголосили, що безпека використання газу є спільною відповідальністю громадян.

Ціни за перевірку мереж та обладнання у вересні

Вартість техобслуговування визначається залежно від кількості та типу техніки в оселі, складності приладів.

До звичайного соцпакету має входити:

здійснення перевірки внутрішніх газопроводів;

змащення крана до плити чи кранів приладів;

проведення очистки пальників.

Пакет підходить для квартир тільки з газовими плитами та коштує 435 грн.

Щодо вартості перевірки спільних газопроводів з розрахунку на одну квартиру, то сума стартує від близько 100 грн, а в будинках з малою кількістю квартир та розгалуженою системою газопроводів вартість може перевищувати 900 грн. Проте сума оплачується раз у три або п’ять років.

За умови технічного обслуговування приватних будинків, то вартість буде значно більшою: від 1 500 і до 2 000 грн. Чим більше буде обладнання (опалювальні котли/газові водонагрівачі/колонки), тим дорожче обійдеться сервіс.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що громадяни можуть не переплачувати за комунальні послуги, якщо надовго залишають житло. Платіжки перестануть надходити, якщо у квартирі чи будинку громадяни не проживатимуть понад 30 днів. Однак для цього необхіно підтвердити свою відсутність окремими документами, звернувшись до постачальників.

Ще Новини.LIVE писали, що Пенсійний фонд може скасувати пільги на комунальні послуги, якщо людина вчасно не оновить дані. На інформування про зміну прізвища, паспорта, адреси, складу родини чи статусу відведено 30 календарних днів. Подати відповідну заяву можна як особисто, так і дистанційно: поштою, через портал фонду, застосунок ПФУ чи "Дію".