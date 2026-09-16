ПриватБанк частково обмежив онлайн-операції: що необхідно знати власникам карток

Банківська картка ПриватБанку у руках. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "ПриватБанк" частково обмежила онлайн-операції для окремих власників банківських карток. Зокрема, певні проблеми можуть чекати під час здійснення таких дій українськими громадянами, які виїхали за кордон. Однак труднощів можна уникнути, знаючи правила банку у 2026 році.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банку.

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Правила для старих карт у ПриватБанку у 2026 році

За інформацією фінустанови, хоч банк під час війни автоматично продовжив чинність карток із завершеним терміном дії на 30 місяців, однак деякі розрахунки для них стали неможливі.

Загалом клієнтам не обов'язково одразу перевипускати картки із протермінованою дією, якщо їх використовувати для базових операцій.

Такі картки в Україні надалі розцінюють як повноцінні платіжні засоби. За їхньої допомоги можна:

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Робити покупки у торговельник точках на території України;

Знімати готівку у банкоматах/терміналах/касах;

Відправляти кошти на рахунки;

Поповнювати з неї мобільний;

Доступна більшість фіноперацій у "Приват24" (оплата комунальних, перекази).

Які проблеми чекають клієнтів ПриватБанку

Однак для старих банківських карток можуть бути обмежені розрахунки онлайн:

Здійснення оплати на закордонних сайтах: Різноманітні операції за кордоном; Обмін валюти у "Приват24".

Під час оплати онлайн та за кордоном можуть виникнути обмеження, якщо система здійснює перевірку терміну дії.

За таких умов здійснення заміни або в застосунку на електронну, або на пластикову, є обов'язковим. Зокрема, Digital-картку можна використовувати як повноцінну через смартфон.

Як замінити картку ПриватБанку та замовити доставку

Клієнтам, яким потрібно замінити стару картку, можуть це легко зробити у "Приват24". Для цього рекомендують дотриматися такої інструкції:

зайти в меню застосунку "Приват24";

відкрити "Гаманець";

зайти в розділ "Усі рахунки";

відкрити налаштування;

обрати опцію перевипуску на Digital-картку.

Пластикову картку можна замовити у застосунку "Приват24" з доставкою по Україні або за межі країни. Для цього треба зайти у налаштування та обрати "Замовити картку".

Якщо громадяни вирішать замовити доставку картки, то на неї у 2026 році відсутній тариф. Послуга поширюється на всі шість видів карт.

Нові картки ПриватБанку доставляють у відділення або поштомати Нової пошти, Укрпошти по Україні та за кордон.

Зокрема, в Україні картку доставлять у відділення "Нової пошти" чи поштомат наступного дня після замовлення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як замовити валюту у ПриватБанку. Завдяки такому підходу громадяни з більшою вірогідністю зможуть отримати купюри більш нових зразків, аніж під час особистого візиту до відділення. Також завдяки цьому можна обрати точні дату, час та зручне відділення. Водночас, у ПриватБанку діють добові обмеження на видачу валютної готівки.

Також Новини.LIVE писали, як клієнтам у ПриватБанку підтвердити доходи у разі продажу майна. Фінустанова може запитувати додаткові документи для підтвердження законності доходів та блокувати рахунки у рамках фінмоніторингу. Зокрема, потрібно надати договір купівлі-продажу нерухомості чи авто.