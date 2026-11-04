Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" система може встановлювати обмеження на банківські рахунки клієнтів у рамках закону щодо фінансового моніторингу. Зокрема, в деяких випадках може загрожувати блокування коштів навіть за незначних переказів — від 10 000 грн. Для зняття обмежень необхідно дізнатись точну причину та надати додаткові документи про легальність джерел коштів.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі "Мінфін".

Реклама

Блокування у ПриватБанку через перекази у 10 000 грн

Як зазначив один із клієнтів банку, одного дня він зіткнувся із обмеженням доступу в особистий кабінет "Приват24", блокуванням платіжної картки. ПриватБанк вдався до таких заходів без жодних попереджень.

Зокрема, на екрані відображається повідомлення від банку про блокування "з міркувань безпеки", а на гарячій лінії 3700 оператори підтвердили наявність обмежень.

Громадянин розповів, що це сталося після здійсненого ним переказу власної суми у розмірі 10 000 грн іншій особі на картку.

Читайте також:

"Ця сума є абсолютно незначною, повністю законною, не підпадає під жодні встановлені законодавством критерії фінансового моніторингу і не потребує жодних додаткових підтверджень походження коштів за законом", — зауважив клієнт.

Він вважає, що блокування звичайної картки та входу в банківський акаунт через стандартну фінансову операцію є порушенням ст. 1074 Цивільного кодексу та закону "Про захист прав споживачів".

Чоловік вважає доцільним у такій ситуації проведення службового розслідування щодо дій відповідальних осіб Служби безпеки та технічного відділу та виплату грошової компенсації за завдані незручності та неправомірне обмеження прав як споживача. Також він допускає необхідність звернення до суду з позовом про стягнення компенсації.

Чому ПриватБанк може заблокувати незначні суми

Згідно з нормами закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", банк вводить обмеження на очевидно значні суми фінансових операцій. А саме: від 55 000 грн у деяких випадках та від 400 000 грн.

Проте існує низка інших підстав для блокування карток зі значно нижчими порогами операцій відповідно до постанови Національного банку №65. У цьому списку — цілий спектр операцій, які можуть викликати з боку системи банку підозри:

зняття готівки у понад 50% суми коштів, що надходить;

різка зміна розміру звичних надходжень (зокрема, за зарплати 30 000 грн нарахування 200 000 грн);

нехарактерні транзакції (придбання криптовалюти, розрахунки за кордоном без виїзду за межі країни);

відкриття великої кількості карт і рахунків без потреби;

регулярне надходження чи здійснення переказів на один і той же рахунок в однакових сумах;

фінансові операції на картки осіб з країн-агресорів/офшорних зон;

нарахування на картки осіб, яких неможливо ідентифікувати;

якщо не надані додаткові документи для перевірки;

подана неправдива інформація.

Як розблокувати доступ до сервісів ПриватБанку

За інформацією банку, у разі первинної перевірки на розблокування може піти від трьох до п’яти днів, однак після надання додаткових документів банк може блокувати кошти для поглибленої перевірки.

У разі, якщо клієнт зіткнувся з обмеженнями, то має звернутися до банку та дізнатися точну причину. Як правило, банк просить надати додаткові документи для перевірки легальності коштів. У кожному випадку — буде свій пакет документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді у ПриватБанку будуть актуальні оновлені умови обслуговування карток міжнародної платіжної системи Visa. Йдеться про більшу суму витрат, яка потрібна для доступу до безплатних сервісів. Клієнти, які не наберуть мінімального порогу витрат за преміальними картками, почнуть платити за деякі послуги.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді діє соціальна програма "Скринінг здоров’я 40+", що передбачає надання коштів на безплатний огляд у медзакладах. Така можливість доступна тим, кому понад 40 років. На спеціальні картки нарахують 2 000 грн.