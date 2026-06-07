"Мати-героїня": яку винагороду отримає жінка з таким статусом у 2026 році

Жінка біля маленької дитини. Фото: Новини.LIVE

Громадянки України, яким надали Українки, почесне звання "Мати-героїня" можуть розраховувати на спеціальні одноразові виплати. У 2026 році сума фіндопомоги може сягати понад 30 000 гривень.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Хто в Україні отримує статус "Мати-Героїня"

Його надають жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених, зазначається у Законі України "Про державні нагороди України". При цьому вивчаються такі фактори:

який вплив мала мати на виховання дітей;

чи створила вона належні умови для навчання, розвитку творчих здібностей дітей;

чи мають діти сформовані моральні та духовні цінності.

Розмір виплат у 2026 році

Розмір одноразової винагороди становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Але на те, якою буде виплата, впливає конкретний рік, у якому було присвоєне почесне звання. Наприклад, у 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб був на рівні 2684 гривень, тобто матері-героїні виплачували 26 840 гривень. Тоді як у 2024-2025 роках цей показник становив 3028 гривень, тож сума для виплат становила 30 280 гривень. У 2026 році йдеться про суму 33 280 гривень, адже прожитковий мінімум зараз — 3328 гривень.

Як оформити виплати

Для цього треба подати:

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заяву встановленого зразка;

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або відповідні дані в паспорті/свідоцтві про народження;

указ президента України про присвоєння звання "Мати-героїня";

у разі подання через представника — нотаріально засвідчений документ, що підтверджує повноваження.

Документи подаються:

через сервісні центри ПФУ;

через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування;

через ЦНАП;

надсилаються поштою.

Також їх можна надіслати онлайн: через вебпортал або мобільний застосунок ПФУ, а також на порталі Дія.

Як повідомляли Новини.LIVE, люди у Києві можуть отримувати адресну грошову допомогу від муніципалітету. Гроші передбачені програмою "Турбота. Назустріч киянам". Йдеться про виплати до 2 500 гривень.

Ще Новини.LIVE писали, які виплати можна отримати після смерті близької людини. Розмір допомоги залежить від статусу померлого — чи був він пенсіонером, застрахованою особою або отримував військову пенсію.