"Мати-героїня": яку винагороду отримає жінка з таким статусом у 2026 році

Українкам виплачують понад 30 000 грн: хто може отримати у 2026 році
Громадянки України, яким надали Українки, почесне звання "Мати-героїня" можуть розраховувати на спеціальні одноразові виплати. У 2026 році сума фіндопомоги може сягати понад 30 000 гривень.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Хто в Україні отримує статус "Мати-Героїня"
Його надають жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених, зазначається у Законі України "Про державні нагороди України". При цьому вивчаються такі фактори:
- який вплив мала мати на виховання дітей;
- чи створила вона належні умови для навчання, розвитку творчих здібностей дітей;
- чи мають діти сформовані моральні та духовні цінності.
Розмір виплат у 2026 році
Розмір одноразової винагороди становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Але на те, якою буде виплата, впливає конкретний рік, у якому було присвоєне почесне звання. Наприклад, у 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб був на рівні 2684 гривень, тобто матері-героїні виплачували 26 840 гривень. Тоді як у 2024-2025 роках цей показник становив 3028 гривень, тож сума для виплат становила 30 280 гривень. У 2026 році йдеться про суму 33 280 гривень, адже прожитковий мінімум зараз — 3328 гривень.
Як оформити виплати
Для цього треба подати:
- заяву встановленого зразка;
- документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або відповідні дані в паспорті/свідоцтві про народження;
- указ президента України про присвоєння звання "Мати-героїня";
- у разі подання через представника — нотаріально засвідчений документ, що підтверджує повноваження.
Документи подаються:
- через сервісні центри ПФУ;
- через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування;
- через ЦНАП;
- надсилаються поштою.
Також їх можна надіслати онлайн: через вебпортал або мобільний застосунок ПФУ, а також на порталі Дія.
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