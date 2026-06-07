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Головна Фінанси Українкам виплачують понад 30 000 грн: хто може отримати у 2026 році

Українкам виплачують понад 30 000 грн: хто може отримати у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 13:00
"Мати-героїня": яку винагороду отримає жінка з таким статусом у 2026 році
Жінка біля маленької дитини. Фото: Новини.LIVE

Громадянки України, яким надали Українки, почесне звання "Мати-героїня" можуть розраховувати на спеціальні одноразові виплати. У 2026 році сума фіндопомоги може сягати понад 30 000 гривень. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Хто в Україні отримує статус "Мати-Героїня"

Його надають жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених, зазначається у Законі України "Про державні нагороди України". При цьому вивчаються такі фактори:

  • який вплив мала мати на виховання дітей; 
  • чи створила вона належні умови для навчання, розвитку творчих здібностей дітей;
  • чи мають діти сформовані моральні та духовні цінності.

Розмір виплат у 2026 році 

Розмір одноразової винагороди становить 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Але на те, якою буде виплата, впливає конкретний рік, у якому було присвоєне почесне звання. Наприклад, у 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб був на рівні 2684 гривень, тобто матері-героїні виплачували 26 840 гривень. Тоді як у 2024-2025 роках цей показник становив 3028 гривень, тож сума для виплат становила 30 280  гривень. У 2026 році йдеться про суму 33 280 гривень, адже прожитковий мінімум зараз — 3328 гривень. 

Як оформити виплати

Для цього треба подати: 

Читайте також:
  • заяву встановленого зразка;
  • документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або відповідні дані в паспорті/свідоцтві про народження;
  • указ президента України про присвоєння звання "Мати-героїня";
  • у разі подання через представника — нотаріально засвідчений документ, що підтверджує повноваження.

Документи подаються: 

  • через сервісні центри ПФУ;
  • через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування;
  • через ЦНАП;
  • надсилаються поштою.

Також їх можна надіслати онлайн: через вебпортал або мобільний застосунок ПФУ, а також на порталі Дія.

Як повідомляли Новини.LIVE, люди у Києві можуть отримувати адресну грошову допомогу від муніципалітету. Гроші передбачені програмою "Турбота. Назустріч киянам". Йдеться про виплати до 2 500 гривень. 

Ще Новини.LIVE писали, які виплати можна отримати після смерті близької людини.  Розмір допомоги залежить від статусу померлого — чи був він пенсіонером, застрахованою особою або отримував військову пенсію.

виплати фінансова допомога грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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