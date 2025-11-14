Мінімальна заробітна плата у грудні — у Держпраці уточнили, хто отримає менше

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні роботодавці зобов'язані суворо дотримуватися вимоги із забезпечення мінімальної державної гарантії в оплаті праці громадян на рівні, затвердженому Державним бюджетом-2025. Проте інспектори праці пояснили, що існують певні нюанси, які за певних умов допускають зниження відповідної планки.

Про це інформує пресслужба Державної служби України з питань праці.

Особливості виплати мінімальної зарплати працівникам

Згідно із законом "Про Держбюджет-2025", у листопаді-грудні мінімальна зарплата перебуватиме на рівні 8 тис. грн на місяць або 48 грн за годину. Відповідне поняття вважається державною мінімальною гарантією в оплаті праці громадян. За правилами, за повноцінно виконану місячну (годинну) норму праці виплата не може бути нижчою за розмір мінімальної зарплати.

Проте у Держпраці пояснили, що трудове законодавство передбачає певні ситуації, коли допускається розмір зарплати нижчий за мінімальний.

Відповідно до статті Закону "Про оплату праці", розмір зарплати може не дотягувати до мінімального рівня виключно, якщо це сталося з вини працівника. Йдеться про такі ситуації:

Порушення норми виробітку Виготовлення бракованого продукту Інші причини, передбачені законодавством, що скоротили результатів праці.

За таких умов зниження зарплати не вважатиметься порушенням законодавства про мінімальний гарантований рівень оплати праці.

Коли заборонене скорочення зарплати

За словами експертів, будь-яке зниження зарплати з причин, які не пов’язані з трудовою діяльністю громадянина, вважається протирпавним. Зокрема, забороняється скорочувати зарплату у зв'язку з:

походженням/соціальним станом;

національністю, статтю, мовою або політичними поглядами;

релігійними переконаннями;

членством у професійній спілці/іншому об’єднанні громадян;

місцем проживання/характером роботи.

З огляду на це, менший рівень заробітної плати за мінімальний допускається лише тоді, коли працівник не дотримався встановлених норм праці з власної вини, а в решті випадків скорочення вважається порушенням законодавства і може стати підставою для притягнення таких роботодавців до відповідальності.

