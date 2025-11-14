Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Мінімальна зарплата у грудні — у Держпраці назвали важливий нюанс

Мінімальна зарплата у грудні — у Держпраці назвали важливий нюанс

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:45
Мінімальна заробітна плата у грудні — у Держпраці уточнили, хто отримає менше
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні роботодавці зобов'язані суворо дотримуватися вимоги із забезпечення мінімальної державної гарантії в оплаті праці громадян на рівні, затвердженому Державним бюджетом-2025. Проте інспектори праці пояснили, що існують певні нюанси, які за певних умов допускають зниження відповідної планки.

Про це інформує пресслужба Державної служби України з питань праці.

Реклама
Читайте також:

Особливості виплати мінімальної зарплати працівникам 

Згідно із законом "Про Держбюджет-2025", у листопаді-грудні мінімальна зарплата перебуватиме на рівні 8 тис. грн на місяць або 48 грн за годину. Відповідне поняття вважається державною мінімальною гарантією в оплаті праці громадян. За правилами,  за повноцінно виконану місячну (годинну) норму праці виплата не може бути нижчою за розмір мінімальної зарплати.

Проте у Держпраці пояснили, що трудове законодавство передбачає певні ситуації, коли допускається розмір зарплати нижчий за мінімальний.

Відповідно до статті Закону "Про оплату праці", розмір зарплати може не дотягувати до мінімального рівня виключно, якщо це сталося з вини працівника. Йдеться про такі ситуації:

  1. Порушення норми виробітку
  2. Виготовлення бракованого продукту
  3. Інші причини, передбачені законодавством, що скоротили результатів праці.

За таких умов зниження зарплати не вважатиметься порушенням законодавства про мінімальний гарантований рівень оплати праці.

Коли заборонене скорочення зарплати 

За словами експертів, будь-яке зниження зарплати з причин, які не пов’язані з трудовою діяльністю громадянина, вважається протирпавним. Зокрема, забороняється скорочувати зарплату у зв'язку з:

  • походженням/соціальним станом;
  • національністю, статтю, мовою або політичними поглядами;
  • релігійними переконаннями;
  • членством у професійній спілці/іншому об’єднанні громадян;
  • місцем проживання/характером роботи.

З огляду на це, менший рівень заробітної плати за мінімальний допускається лише тоді, коли працівник не дотримався встановлених норм праці з власної вини, а в решті випадків скорочення вважається порушенням законодавства і може стати підставою для притягнення таких роботодавців до відповідальності.

Раніше ми писали, чи чекати здійснення індексації заробітної плати наприкінці року. У Держстаті оприлюднили індекс інфляції, від якого залежить можливість осучаснення виплат. 

Також ми розповідали, що у грудні працівники отримають 6,16 тис. грн "на руки" мінімальної зарплати. Також відомо, чи очікується перегляд розміру у грудні.  

зарплати робота гроші Держпраці мінімальна зарплата
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації