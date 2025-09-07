Відео
Зарплата у 35 тис. грн — яку суму пенсії отримуватимуть українці

Зарплата у 35 тис. грн — яку суму пенсії отримуватимуть українці

Дата публікації: 7 вересня 2025 06:10
Пенсії в Україні — розмір майбутньої виплати у разі зарплати у 35 тис. грн
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні пенсії за віком визначаються за спеціальною формулою, яка враховує страховий стаж, розмір офіційної заробітної плати та час виходу на заслужений відпочинок. Його можна визначити самостійно, і, як приклад, можна дізнатися, на який розмір виплат можна розраховувати із зарплатою 35 тис. грн. 

Про це йдеться на офіційному порталі Пенсійного фонду.

Читайте також:

Правила визначення розміру пенсії за віком в Україні 

У ПФУ нагадують, що формула для розрахунку пенсій для громадян передбачена законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Вона залишається незмінною протягом багатьох років і має такий вигляд:

П (розмір пенсії) = Зп (заробітна плата для розрахунку, що є показником з середньої по країні помноженого на індивідуальний коефіцієнт зарплати) × Кс (коефіцієнт страхового стажу).

Пенсія за умови зарплати у 35 тис. грн

За даними ПФУ, для визначення розміру пенсії враховують середню заробітну плату за 2022–2024 роки на рівні 15 тис. грн, а для місячного коефіцієнту нині використовують показник середньої зарплати у 20,45 тис. грн.

У 2025 році для права на оформлення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки стажу. Для прикладу взято 35 років стажу. Коефіцієнт стажу (Кс) визначається наступним чином: 35 років × 12 місяців ÷ 1 200 = 0,35.

Тобто, кожен рік стажу додасть близько 1% до розміру пенсії від базової розрахункової зарплатні. 

Для розрахунку пенсії спочатку необхідно визначити індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (Кз). Тобто йдеться про вищевказане співвідношення зарплати окремого громадянина до середньої зарплатні по країні. Відповідне значення розраховують щомісяця та зводять до середнього показника за всі роки. 

Кз = 35 000 ÷ 20 455 ≈ 1,71. 

Після цього необхідно помножити середню заробітну плату за останні три роки на визначений індивідуальний коефіцієнт: 

Зп = 15 057,09 × 1,71 = 25 697 грн. 

Варто зауважити, що йдеться про зарплатню, яка була більшою у щонайменше у 1,7 раза за середній показник в країні для розрахунку пенсії. А коли в якийсь час людина отримувала меншу суму, то, відповідно, за той період коефіцієнт буде меншим за 1,7 і результат обчислення буде іншим. 

Орієнтовний розмір пенсійної виплати за умови зарплати у 35 тис. грн буде наступним:

П = 25 697 × 0,35 = 8 994 грн.

У разі коефіцієнта на рівні 2 — пенсія з такою зарплатою становитиме:

П = 15 057 × 2 × 0,35 = 10 540 грн. 

Раніше ми писали, що в країні деякі категорії громадян можуть розраховувати на мінімальні гарантії від держави щодо пенсій. Зокрема, відомо, кому надають виплату у щонайменше 8 тис. грн у 2025 році. 

Також ми розповідали, що у 2028 році розмір мінімальної пенсії зросте до 2,8 тис. грн. Це пописано у проєкті Бюджетної декларації на найближчі три роки. 

зарплати виплати ПФУ гроші пенсія
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
