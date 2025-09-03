Пенсії в Україні зростуть — у кого виплата підвищиться на понад 2 тис. грн у 2026 році

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Український уряд пропонує переглянути розмір мінімальної пенсії у 2026 році. Зокрема, мінімальний показник пропонують підвищити на 203 грн, а максимальний — на понад 2 тис. грн.

Такі показники прописані у постанові №774 Кабінету міністрів.

Зміна рівня пенсії за віком у 2026 році

Так, згідно з проєктом Бюджетної декларації на наступні три роки, передбачається зміна рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія за віком) з нинішніх 2,36 тис. грн до 2,56 тис. грн у 2026 році.

Наступного року на найбільше підвищення пенсійної виплати зможуть розраховувати ті громадяни, які нині отримують максимальні розміри виплат. Законодавство обмежує максимальну пенсію 10 прожитковими мінімумами. Таким чином, найбільша пенсія разом із можливими доплатами, яка нині дорівнює 23,61 тис. грн, з 2026 року може зрости на понад 2 тис. грн.

Варто зауважити, що прогнозні розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб пропонують встановити у наступні роки на рівні:

2027 рік — 2,7 тис. грн;

2028 рік — 2,8 тис. грн.

Також у Бюджетній декларації зазначається, що в країні має бути забезпечена щорічна індексація пенсій з 1 березня. Окрім того, йдеться про намір вжити заходів для пенсійної реформи, що передбачає появу передумов для введення другого рівня пенсійної системи.

Йдеться про рекомендацію уряду підвищити пенсії, тоді як пропозицію ще має розглянути Верховна Рада у законопроєкті про державний бюджет на наступний рік.

Фактичний прожитковий мінімум в Україні

Згідно з фактичними розрахунками, прожитковий мінімум для пенсіонера мав би становити щонайменше 7 тис. грн, що перевищує розмір середньої пенсії в Україні. З огляду на це, більшість українських громадян на пенсії перебувають за межею бідності.

Нині українці на заслуженому відпочинку у середньому отримують 6,1 тис. грн пенсії за віком. Виплати перебувають на такому рівні:

до 3 тис. грн отримують 3,7% від загальної кількості пенсіонерів;

від 3 тис. до 4 тис. грн — 32%;

до 5 тис. грн — 20,5%;

від 5 тис. до 10 тис. грн — 29%;

понад 10 тис. грн — 14,8%.

Розміри пенсій. Джерело: ПФУ

Найбільше в Україні отримують судді. У середньому пенсія судді (довічне грошове забезпечення) становить 109 тис. грн.

Нагадаємо, родичі, які перебували на утриманні загиблого військового, можуть претендувати на мінімальні гарантії щодо пенсійного забезпечення. Зокрема, дорослі громадяни мають право на суму у щонайменше 8 тис. грн.

Також ми писали про максимальний розмір пенсії в Україні у 2025 році. Зокрема, відомо, чому щодо деяких виплат застосовуються обмеження та кому гарантують найбільші суми.