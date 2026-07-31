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Головна Фінанси Робота для українців з інвалідністю: як отримати компенсацію у понад 100 000 гривень

Робота для українців з інвалідністю: як отримати компенсацію у понад 100 000 гривень

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 18:18
Компенсація за працевлаштування осіб з інвалідністю: як отримати гроші у серпні 2026 року
Людина з обмеженими фізичними можливостями працює за планшетом, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні роботодавці за облаштування робочих місць для громадян з інвалідністю, мають право на грошову компенсацію. Виплати, наприклад, передбачені для самозайнятих осіб, ФОПів з інвалідністю, в тому числі й внаслідок війни. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства у справах ветеранів України.

Як отримати компенсацію у серпні 2026 року

Зареєструватися на отримання компенсації можна як онлайн, так і офлайн. Перший спосіб доступний на порталі Дія. Після авторизації потрібно обрати послугу "Компенсація за облаштування робочого місця особи з інвалідністю", після чого:

  • натиснути на Подати заяву; 
  • заповнюючи заяву вказати дані про працевлаштовану людину з інвалідністю та облаштоване робоче місце;
  • додати копії документів, що підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю, її групу та купівлю обладнання для облаштування робочого місця;
  • підписати заяву електронним підписом. 

Компенсацію можна витратити на купівлю важливого обладнання, щоб робоче місце людини з інвалідністю було більш комфортним. Йдеться про: 

  • меблі;
  • освітлення;
  • комп’ютери;
  • офісну техніку;
  • засоби мобільності;
  • спеціальні інструменти;
  • програмне забезпечення;
  • обладнання для комунікації;
  • інші технічні засоби, які допомагають створити безпечне й комфортне робоче місце.

Розмір компенсації 

У серпні виплата покриває фактичні витрати, але має обмеження:

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  • для людей з інвалідністю I групи — до 15 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня календарного року (129 705 гривень);
  • для людей з інвалідністю II групи — до 10 мінімальних зарплат (86 470 гривень). 

Також сума виплат залежить від того, яку групу інвалідності має працівник. 

Як повідомляли Новини.LIVE, громадяни з І-ІІІ групою інвалідності можуть отримати понад 10 000 гривень допомоги. Фіндпідтримка передбачена для жителів міста міста Корюківка Чернігівської області.

Ще Новини.LIVE писали, що у людей з І групою інвалідності є потреба у постійному догляді. Держава їм надає різні пільги та фінансову підтримку. Тож варто знати, на яку допомогу вони можуть претендувати у червні 2026 року.

компенсація роботодавці грошові виплати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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