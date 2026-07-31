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Главная Финансы Работа для украинцев с инвалидностью: как получить компенсацию в размере более 100 000 гривен

Работа для украинцев с инвалидностью: как получить компенсацию в размере более 100 000 гривен

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 18:18
Компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью: как получить деньги в августе 2026 года
Человек с ограниченными физическими возможностями работает за планшетом, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине работодатели, обустраивающие рабочие места для граждан с инвалидностью, имеют право на денежную компенсацию. Выплаты, например, предусмотрены для самозанятых лиц, индивидуальных предпринимателей с инвалидностью, в том числе вследствие войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства по делам ветеранов Украины.

Как получить компенсацию в августе 2026 года

Зарегистрироваться на получение компенсации можно как онлайн, так и офлайн. Первый способ доступен на портале Дія. После авторизации необходимо выбрать услугу "Компенсация за обустройство рабочего места лица с инвалидностью", после чего:

  • нажать Подать заявку;
  • при заполнении заявки указать данные о трудоустроенном человеке с инвалидностью и обустроенном рабочем месте;
  • добавить копии документов, подтверждающих трудоустройство человека с инвалидностью, его группу инвалидности и покупку оборудования для обустройства рабочего места;
  • подписать заявление электронной подписью.

Компенсацию можно потратить на покупку необходимого оборудования, чтобы рабочее место человека с инвалидностью было более комфортным. Речь идет о:

  • мебели;
  • освещении;
  • компьютерах;
  • офисной техники;
  • средствах передвижения;
  • специальных инструментах;
  • программном обеспечении;
  • оборудовании для связи;
  • других технических средствах, помогающих создать безопасное и комфортное рабочее место.

Размер компенсации

В августе выплата покрывает фактические расходы, но имеет ограничения:

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  • для людей с инвалидностью I группы — до 15 минимальных заработных плат по состоянию на 1 января календарного года (129 705 гривен);
  • для людей с инвалидностью II группы — до 10 минимальных зарплат (86 470 гривен).

Также сумма выплат зависит от того, к какой группе инвалидности относится работник.

Как сообщали Новини.LIVE, граждане с I–III группой инвалидности могут получить более 10 000 гривен помощи. Финансовая поддержка предусмотрена для жителей города Корюковка Черниговской области.

Еще Новини.LIVE писали, что люди с I группой инвалидности нуждаются в постоянном уходе. Государство предоставляет им различные льготы и финансовую поддержку. Поэтому стоит знать, на какую помощь они могут претендовать в июне 2026 года.

компенсация работодатели денежные выплаты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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