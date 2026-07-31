Компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью: как получить деньги в августе 2026 года

Работа для украинцев с инвалидностью: как получить компенсацию в размере более 100 000 гривен
В Украине работодатели, обустраивающие рабочие места для граждан с инвалидностью, имеют право на денежную компенсацию. Выплаты, например, предусмотрены для самозанятых лиц, индивидуальных предпринимателей с инвалидностью, в том числе вследствие войны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства по делам ветеранов Украины.
Как получить компенсацию в августе 2026 года
Зарегистрироваться на получение компенсации можно как онлайн, так и офлайн. Первый способ доступен на портале Дія. После авторизации необходимо выбрать услугу "Компенсация за обустройство рабочего места лица с инвалидностью", после чего:
- нажать Подать заявку;
- при заполнении заявки указать данные о трудоустроенном человеке с инвалидностью и обустроенном рабочем месте;
- добавить копии документов, подтверждающих трудоустройство человека с инвалидностью, его группу инвалидности и покупку оборудования для обустройства рабочего места;
- подписать заявление электронной подписью.
Компенсацию можно потратить на покупку необходимого оборудования, чтобы рабочее место человека с инвалидностью было более комфортным. Речь идет о:
- мебели;
- освещении;
- компьютерах;
- офисной техники;
- средствах передвижения;
- специальных инструментах;
- программном обеспечении;
- оборудовании для связи;
- других технических средствах, помогающих создать безопасное и комфортное рабочее место.
Размер компенсации
В августе выплата покрывает фактические расходы, но имеет ограничения:
- для людей с инвалидностью I группы — до 15 минимальных заработных плат по состоянию на 1 января календарного года (129 705 гривен);
- для людей с инвалидностью II группы — до 10 минимальных зарплат (86 470 гривен).
Также сумма выплат зависит от того, к какой группе инвалидности относится работник.
Как сообщали Новини.LIVE, граждане с I–III группой инвалидности могут получить более 10 000 гривен помощи. Финансовая поддержка предусмотрена для жителей города Корюковка Черниговской области.
Еще Новини.LIVE писали, что люди с I группой инвалидности нуждаются в постоянном уходе. Государство предоставляет им различные льготы и финансовую поддержку. Поэтому стоит знать, на какую помощь они могут претендовать в июне 2026 года.