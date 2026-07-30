Виплати у 10 800 грн: де надають людям з інвалідністю та тим, кому 60+

Людина в інвалідному візку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року соціально вразливі категорії населення однієї з українських областей можуть отримати одноразову багатоцільову грошову допомогу. Зокрема, розраховувати на додаткову підтримку під час воєнного стану зможуть люди з інвалідністю, громадяни похилого віку та особи, у яких діагностовані важкі хвороби.

Про це йдеться у повідомленні однієї з міських рад, передають Новини.LIVE.

Де і яким категоріям населення доступні одноразові виплати

За інформацією місцевої влади, йдеться про надання додаткової фінансової підтримки жителям міста Корюківка Чернігівської області.

"Благодійний фонд "Рокада" здійснюватиме прийом заяв на отримання грошової допомоги для вразливих категорій населення м. Корюківка, які у 2026 році не реєструвалисяна аналогічні виплати, зокрема в інших організаціях чи благодійних фондах", — йдеться у повідомленні.

Завдяки багодійній програмі особливо вразливі жителі міста зможуть отримати кошти на базові життєві потреби.

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Йдеться про можливість участі у програмі таких категорій населення:

Домогосподарства, у складі яких є громадяни з І-ІІІ групою інвалідності; Родини, у складі яких є особи з тяжкими хронічними хворобами; Домогосподарства з людьми похилого віку (60+); Внутрішньо переміщені особи (ВПО); Домогосподарства, де є троє і більше дітей віком до 18 років.

Загалом потрібно одночасно дотриматися таких умов для отримання права на виплати:

проживання у місті Корюківка Чернігівської області;

наявність категорії вразливості;

відсутність аналогічної підтримки від інших благодійних фондів протягом останнього року.

Розмір фінансової допомоги та куди звертатися

У рамках програми підтримки найбільш вразливих категорій населення під час війни розмір одноразової виплати становитиме 10 800 грн.

Громадяни, які підпадають під вимоги і потребують додаткової фінансової підтримки, можуть звернутися за оформленням виплат 31 липня 2026 року (до 16:00) у Корюківці Чернігівської області у пункт проведення реєстрації: укриття Корюківського ліцею № 2.

Для реєстрації потрібно мати оригінали документів усіх членів домогосподарства:

паспорти для всіх громадян;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

документи, що підтвердять фактичне проживання у громаді;

документи, що підтверджують належність до вразливої категорії;

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Ще Новини.LIVE розповідали, що у низці територіальних громад Дніпропетровській області представництво "Карітас України" приймає заявки на надання аграрних грантів. Кошти надають на ведення сільського господарства. Оформити їх можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО). У рамках програми максимально можна отримати 37 800 грн.

Також Новини.LIVE писали, хто може оформити грошову допомогу від Австрії. Йдеться про програму з надання можливості отримати гранти на навчання, перекваліфікацію чи власну справу. Виплати доступні для соціально вразливих родин, які мешкають у Кропивницькому. У її рамках можна буде отримати від 24 000 грн.