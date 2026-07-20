Одноразова компенсацію за шкоду життю і здоров’ю: хто має право і як оформити допомогу

Енергетик під час ремонту електромереж, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Не всім відомо, що деякі українці, які постраждали через війну під час виконання службових обов'язків, можуть отримати одноразову виплату. Її розмір залежить від наслідків для здоров'я і може становити від 200 тисяч до 1 мільйона гривень.

Хто має право на кошти, скільки можна отримати та куди звертатися, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кропивницьку міську раду.

Хто може отримати допомогу від держави

Право на одноразову грошову допомогу дає Закон України "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України".

Допомога призначається:

працівникам об'єктів критичної інфраструктури;

працівникам філій та представництв таких об'єктів;

державним службовцям;

посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Йдеться про тих людей, які під час виконання своїх службових або трудових обов'язків після 24 лютого 2022 року отримали поранення, контузію, каліцтво чи захворювання внаслідок російської агресії.

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Важливо, щоб це сталося у районах, де велися бойові дії або які зазнавали обстрілів, авіаударів чи інших збройних атак.

Які суми передбачені

Розмір допомоги залежить від встановленої групи інвалідності.

Держава виплачує:

800 000 гривень — особам з інвалідністю I групи;

500 000 гривень — особам з інвалідністю II групи;

200 000 гривень — особам з інвалідністю III групи.

Якщо людина загинула або померла внаслідок отриманих ушкоджень, її родині виплачують 1 мільйон гривень.

Хто може отримати мільйон гривень після загибелі працівника

Таке право мають члени сім'ї загиблого або померлого.

До них належать:

діти, у тому числі усиновлені;

діти, які були зачаті за життя людини та народилися вже після її смерті;

чоловік або дружина, які пережили загиблого;

батьки чи усиновлювачі;

онуки, якщо їхні батьки також померли;

чоловік або жінка, які проживали із загиблим однією сім'єю без офіційного шлюбу, якщо цей факт підтверджений рішенням суду;

особи, які перебували на утриманні загиблого відповідно до законодавства.

Як оформити допомогу

Щоб отримати виплату, потрібно звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду України.

Треба подати:

заяву;

документи, які підтверджують право на отримання допомоги;

інші документи, необхідні для розгляду заяви.

Важливо, що автоматично гроші не заплатять. Якщо людина або її родина мають право на допомогу, необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та повним пакетом документів. Лише тоді українці зможуть отримати виплату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям відкрили реєстрацію на грошову допомогу від місії "Карітас-Спес". Оформити виплати можуть люди, які за останні 45 днів отримали поранення через бойові дії, втратили члена родини внаслідок війни або були змушені евакуюватися. Для поранених передбачена допомога у розмірі 12 300 гривень, а для отримання коштів необхідні документи, що підтверджують життєву ситуацію.

Також Новини.LIVE писали, що У Харківській області стартувала програма підтримки для домогосподарств, які постраждали від війни. Залежно від виду діяльності можна отримати до 42 000 гривень на розвиток господарства чи власної справи, а пріоритет надаватимуть ВПО, людям з інвалідністю, літнім громадянам та іншим вразливим категоріям. Подати заявку можна до 19 липня 2026 року.