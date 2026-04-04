Пенсія держслужбовця 2026: який розмір виплат, вимоги до стажу та віку

У 2026 році деякі громадяни мають право оформити пенсію державного службовця, що регулюється окремими нормами українського законодавства. Відомо, кому передбачений такий вид пенсійного забезпечення, як розраховується та чи підлягає індексації.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на закон № 889 "Про державну службу".

Загальний стаж і вікові вимоги для пенсії держслужбовця

Відповідний закон запрацював 1 травня 2016 року, запровадивши певні рамки для нарахування спецпенсій для державних службовців. Тим, хто прийшов на держслужбу після цієї дати, виплати призначають на загальних підставах, відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Водночас збереглось право на спецпенсію для тих, хто мав стаж держслужби до цієї дати. Надається за таких умов:

За наявності щонайменше десяти років стажу, якщо людина на той момент працювала на держпосаді. За наявності мінімум 20 років стажу на державній службі, навіть якщо вже людина не працювала (призначається за старим механізмом в рамках постанови № 622).

Також для права на пенсію держслужбовцям потрібно виконати такі вимоги:

загальний страховий стаж, що передбачається для призначення пенсії за віком, дорівнює 30 рокам для жінок та 35 рокам для чоловіків;

досягнення пенсійного віку: 62 роки для чоловіків, 60 років — для жінок.

Як розраховують пенсію держслужбовця та від чого залежить

Пенсію держслужбовця визначають за спеціальною формулою. Вона становить 60% від розміру середньомісячного заробітку. Такі правила застосовують тільки до тих, хто має право на спецпенсію за законом № 3723 "Про державну службу".

Основою для визначення пенсії для держслужбовців є середній дохід, з якого було сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Йдеться про такі складові:

розмір посадового окладу;

сума надбавок за ранг,

розмір надбавки за вислугу років;

сума премії;

матеріальна допомога;

інші суми від додаткових виплат.

У разі, якщо громадянин вже не працює на держслужбі, Пенсійний фонд здійснить розрахунок на підставі довідки про дохід працівника на аналогічній посаді.

З огляду на це, для розрахунку доходу важлива дата, коли відбулося звільнення з посади.

Згідно з урядовою постановою, у 2026 році єдиною підставою для здійснення перерахунку таких пенсій є індексація. Також встановлені понижувальні коефіцієнти, якщо сума виплати перевищує максимально можливий рівень (25 950 грн).

