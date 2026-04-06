Пенсія для осіб з інвалідністю І-ІІІ групи: яка різниця між сумами та гарантіями

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає право громадян на забезпечення фінансовою підтримкою у вигляді пенсії з інвалідності. Її призначають за чіткими правилами, а розмір виплат, а також додаткові гарантії формуються залежно від групи.



Про це йдеться у законі 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Кому передбачене право на пенсію з інвалідності

Цьогоріч правила передбачають можливість призначення пенсії за таких умов:

людина повністю чи частково втратила працездатність, що підтверджено Медико-соціальною експертною комісією (МСЕК);

наявна необхідна кількість страхового стажу (мінімальний рівень прив'язаний до віку, групи інвалідності);

особа отримала інвалідність через захворювання, травму, каліцтво чи з дитинства.

Норми закону прямо передбачають, що така пенсія призначається незалежно від того, коли виникла інвалідність — до влаштування на роботу, під час роботи, чи вже після звільнення.

Ключовими підставами для призначення інвалідності є такі обставини:

інвалідність виникла через загальне захворювання;

через каліцтво, травму, не пов’язану з виробництвом;

у зв'язку з професійним захворюванням чи нещасним випадком на виробництві (частина виплат забезпечується системою соцстрахування);

через інвалідність з дитинства;

у зв'язку з інвалідністю, пов’язаною з ЧАЕС, війною, службою (передбачені пільгові норми, додаткові гарантії).

Чим різняться групи інвалідності та як це впливає на виплати

Згідно з нормами, фахівці МСЕК встановлюють групу інвалідності, ступінь втрати працездатності та термін виключно на основі медичних документів. Якщо зафіксують лише втрату працездатності, то у такому разі виплати можуть призначити як щомісячну пенсію, так і одноразову грошову допомогу залежно від того, яка була причина інвалідності та відсоток втрати працездатності.

Перша група інвалідності

Така група вважається найвищою через найтяжчий стан, коли людина повністю втратила здатність до самообслуговування та потребує догляду. Норми закону встановлюють, що для першої групи інвалідності надається виплата у розмірі 100% від пенсії за віком.

Мінімальні гарантії прив’язані до прожиткового мінімуму та щорічної індексації. Водночас, для осіб з інвалідністю, що пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС мінімальний розмір виплат значно вищий та окремо підвищується урядовими постановами.

Друга група інвалідності

Таку групу дають тим, у кого є виражені, проте менш складні порушення у здоров'ї. Йдеться про стани, коли особа здатна себе обслуговувати, проте суттєво обмежена у праці. Згідно з правилами, друга група дає право на 90% від пенсії за віком, а мінімальні гарантії різняться залежно від того працює людина чи ні. Розмір пенсії визначається на основі наявного стажу, доходу, індексації.

Третя група інвалідності

Йдеться про найлегший ступінь у порушенні стану здоров’я людини. У таких ситуаціях фіксується часткова втрата працездатності, проте особа може виконувати певні види роботи (з обмеженням за навантаженням, графіком, умовами).

За законом, пенсія з інвалідності третьої групи дорівнює 50% від розміру пенсії за віком. Таким особам дозволяється працювати: передбачена пенсія працюючим особам з інвалідністю третьої групи, проте мінімальні гарантії будуть нижчі, ніж для непрацюючих.

На розмір випливає категорія (цивільна особа, військова, чорнобилець), страховий стаж, розмір доходу та застосовані коефіцієнти.

Загалом основою для визначення пенсії з інвалідності, є:

розрахункова пенсія за віком відповідно до закону №1058, з урахуванням доходу та стажу;

відсоток залежно від групи інвалідності (100%/90%/50%);

наявність доплат, надбавок, підвищень (за статус чорнобильця, ветерана, за утриманців);

щорічна індексація, перерахунки.

