Військові на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Підвищення виплат українським військовослужбовцям у 2027 році наразі залишається відкритим питанням через дефіцит бюджетних коштів. Держава поки не має достатнього фінансового ресурсу навіть для покриття всіх потреб 2026 року. Водночас збільшення грошового забезпечення військових залишається одним із пріоритетів влади.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв’ю Новини.LIVE.

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Чому військовим поки не планують підвищувати виплати

Фінансові можливості держави залишаються обмеженими, тому в проєкті державного бюджету поки не передбачили підвищення виплат захисникам.

За словами Веніславського, влада усвідомлює необхідність збільшення грошового забезпечення військових, однак для цього потрібно знайти додаткові джерела фінансування. Наразі ж держава ще не має можливості повністю покрити всі фінансові потреби поточного року.

"Питання станом на зараз закрите через наші фінансові проблеми, через проблеми із бюджетуванням", — зазначив парламентар.

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Питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців не знімають із порядку денного. Можливість збільшення виплат у 2027 році залежатиме передусім від того, чи зможе держава залучити додаткові кошти для фінансування відповідних потреб.

Окремою перешкодою для підвищення виплат є умови використання міжнародної фінансової допомоги. Як пояснив нардеп, партнери України спрямовують кошти на конкретно визначені потреби, зокрема на підтримання бюджетної та фінансової стабільності держави.

Водночас ці кошти не можна довільно перерозподіляти на фінансування сектору безпеки й оборони, якщо відповідне призначення не передбачене умовами допомоги.

"Ключове питання номер один — це пошук фінансового ресурсу", — наголосив Веніславський.

Парламентар припустив, що в міру збільшення бюджетних надходжень влада зможе знову порушити питання про додаткові виплати захисникам. Водночас конкретних сум підвищення чи термінів його запровадження він не назвав.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли військовослужбовці отримають бойові та премії за вересень. Гроші зазвичай надходять на банківські картки у різні дати, залежно від виду нарахувань і фінансування військової частини. Водночас в окремих випадках виплати можуть затримувати.

Також Новини.LIVE писали, чи сумуються надбавки військовим у 10, 30 та 50 тисяч гривень. Розмір додаткової винагороди визначають з урахуванням конкретних завдань і передбачених нормативними актами умов. Виплати можуть підсумовуватися відповідно до встановлених правил.