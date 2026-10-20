Військовий кладе гроші в кишеню. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці в Україні щомісяця отримують грошове забезпечення, яке включає основну виплату, бойові доплати, премії та інші надбавки. Кошти зазвичай надходять на банківські картки у різні дати, залежно від виду нарахувань і фінансування військової частини. Водночас в окремих випадках виплати можуть затримувати.

Новини.LIVE розповідають, до якого числа захисники мають отримати гроші за вересень у жовтні 2026 року та що може спричинити затримку.

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Коли військовим мають надійти виплати у жовтні

Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Міністерства оборони України в Довіднику з питань грошового забезпечення військовослужбовців, виплати здійснюють щомісяця до 20 числа за попередній місяць.

Отже, грошове забезпечення за вересень 2026 року військовослужбовці мають отримати до 20 жовтня. Водночас ця дата не завжди означає, що гроші обов'язково надійдуть на картку саме цього дня.

Якщо кошти від держави надходять до військової частини із запізненням, її фінансова служба повинна перерахувати їх військовослужбовцям протягом трьох днів після отримання.

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Зазвичай виплати розподіляють упродовж місяця. Основне грошове забезпечення найчастіше надходить до 15 числа, тоді як "бойові", премії та інші додаткові нарахування виплачують після 20 числа.

Чому військовим можуть затримати "бойові" у жовтні

Затримки грошового забезпечення можливі й у жовтні, хоча найчастіше такі ситуації виникають на початку року. Це може бути пов'язано з бюрократичними процедурами, особливостями бюджетного фінансування та необхідністю оновлювати фінансову документацію.

У січні військові частини, зокрема, переоформлюють особові справи військовослужбовців і готують оновлені запити на фінансування. Через це процес перерахування коштів іноді затягується.

Водночас причини несвоєчасного зарахування виплат можуть бути різними. Серед них:

Затримка документів. Військова частина може несвоєчасно передати необхідні відомості для нарахування коштів. Помилки у фінансових запитах. Неправильно оформлені документи потребують виправлення, що може відтермінувати фінансування. Проблеми з платіжними системами. Технічні збої можуть вплинути на швидкість переказу грошей на рахунки військовослужбовців. Наслідки обстрілів. Пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських атак можуть порушувати роботу фінансових установ і платіжних сервісів.

Якщо "бойові" або інші доплати не надійшли у звичний термін, щоб з'ясувати причину затримки, військовослужбовцю варто звернутися до фінансової служби своєї військової частини.

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