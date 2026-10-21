Українські військовослужбовці на завданні. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

У 2026 році військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань можуть отримати одноразову грошову допомогу від держави в розмірі до 33 280 гривень. Сума виплати залежить від категорії військового складу та низки інших показників. Водночас право на ці кошти мають не всі військові.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Хто може отримати одноразову грошову допомогу

У 2026 році держава передбачила одноразову грошову виплату для військовослужбовців, які вперше укладають строковий контракт зі Збройними силами України. Розмір допомоги визначається залежно від категорії військового складу.

Сума виплати становить:

26 624 грн — для військовослужбовців рядового складу;

29 952 грн — для представників сержантського та старшинського складу;

33 280 грн — для офіцерів.

Таким чином, найбільшу суму отримують військовослужбовці офіцерського складу, а найменшу — рядового.

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Хто може долучитися до військової служби за контрактом

Проходити військову службу за контрактом можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років. Така можливість доступна й українцям, які вже служать у війську за мобілізацією.

Служба за контрактом передбачає визначені умови проходження військової служби, регулярне грошове забезпечення та соціальні гарантії. Крім того, військовослужбовці можуть обирати посаду з урахуванням своєї освіти, професійної підготовки та попереднього досвіду.

Водночас сама можливість проходити службу за контрактом не означає автоматичного права на отримання одноразової грошової допомоги. Важливо, щоб виконувалася умова щодо першого укладення строкового контракту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть військовослужбовці отримувати декілька надбавок до грошового забезпечення одночасно. Йдеться про доплати у 10, 30 та 50 тисяч гривень. Урядова постанова визначає правила нарахування цих надбавок залежно від виконуваних завдань та умов служби.

Також Новини.LIVE писали, в яких числах жовтня військовослужбовцям виплатять "бойові" та премії. Кошти зазвичай надходять на банківські картки у чітко визначені дати, залежно від виду нарахувань і фінансування військової частини. Водночас в окремих випадках виплати можуть затримувати.