Помилкова сума пенсії: як діяти, якщо виплату визначили неправильно

Людина похилого віку та перехожі. Фото: Новини.LIVE

В Україні під час призначення пенсії бувають ситуації, коли інформація про страховий стаж не зараховується через помилки, виправлення чи неточності в записах. За таких умов перерахунок пенсії можливий, якщо виправити неточності, надавши належне підтвердження відповідних періодів.

Про те, як діяти, якщо нарахування пенсії виявилось неправильним, розповідає видання Новини.LIVE.

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Помилки на будь-якому етапі призначення пенсії

Згідно з правилами, порядок нарахування пенсійних виплат складається з кількох частин, від кожного з яких залежить кінцевий результат. Йдеться про такі етапи:

Подання громадянином документів для призначення пенсії;

Перевірка Пенсійним фондом страхового стажу;

Визначення індивідуального коефіцієнту зарплати;

Застосування формули розрахунку;

Встановлення розміру пенсії з урахуванням індексацій та різних доплат/надбавок.

Допустити помилку можна на будь-якому з відповідних етапів. Через це важливо не тільки знати кінцеву суму, а й усвідомлювати механізм нарахування пенсії для можливості перевірки кожного елемента.

Як діяти, якщо пенсію порахували неправильно

Найпростіший варіант для перевірки правильності нарахування виплат — отримати інформацію в особистому кабінеті Пенсійного фонду. Як правило, там зібрані дані щодо загального розміру пенсії, виду виплати, періодів стажу та окремих складових. Проте відповідний перегляд може дати лише загальне уявлення і не відповісти на ключове питання — чи правильно були застосовані всі показники.

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Через це важливо звернутися до фахівців Пенсійного фонду із письмовою заявою чи особисто. Там мають надати роз’яснення щодо розрахунку.

Якщо під час перевірки виявиться, що пенсію нарахували з порушеннями, важливо почати діяти. Зволікання може призвести до втрати часу й частини грошей.

Перевірка доцільна не лише тоді, коли сума виявилась меншою, а й у випадках складного або пільгового страхового стажу, змін у нормах законодавства чи проведенні індексації. Здійснення своєчасного аналізу дозволить оцінити перспективи перерахунку та уникнути фінансових втрат у майбутньому.

Громадянину слід дотримуватися такого алгоритму дій:

Зробити фіксацію помилки в нарахуванні та з’ясувати, на якому етапі вона з'явилась: не було враховано стаж, допущено помилку в зарплаті, не провели індексацію чи неправильно застосували коефіцієнти. Зібрати для перевірки необхідні документи (що засвідчать стаж, зарплату, пільгові періоди, а також розпорядження ПФУ про призначення або перерахунок пенсії). Оцінити терміни здійснення можливого перерахунку. Він не завжди може здійснюватися з часу первинного призначення. Здебільшого донарахування можливе за певний час до звернення, через це зволікання може загрожувати втратою частини коштів. Звернутися із заявою про перерахунок до Пенсійного фонду. Її потрібно подати з урахуванням виявлених помилок та наявних документів. У разі надання відповіді — це зафіксує позицію ПФУ щодо нарахування. Зробити аналіз відповіді Пенсійного фонду. Навіть факт відмови чи формальне повідомлення про відсутність підстав для здійснення перерахунку не гарантує того, що помилок немає. В основному відповідь базується на внутрішніх даних без повноти аналізу документації; Встановити характер порушення. Є різниця між технічною помилкою та порушенням норм законодавства. У разі технічної помилки перерахунок можливий на основі надання уточнюючих документів, у разі порушень закону — може стати в нагоді допомога правника та додаткові докази. За потреби — здійснити оскарження рішення. У разі відмови або незгоди з позицією ПФУ рішення можна оскаржене в адмінпорядку або в суді.

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