Пенсії в Україні: який треба мати стаж та зарплату для виплати у 12 000 грн

Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У 2026 році Пенсійний фонд України (ПФУ) деяким громадянам виплачує 12 000 грн законної пенсії. На такі виплати мають право ті, хто відповідав двом ключовим вимогам: щодо необхідної кількості страхового стажу та високої офіційної заробітної плати, отримуваної під час трудової діяльності.

Про те, за яких умов фонд надає такий рівень виплат, розповідає видання Новини.LIVE.

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Які діють вимоги для отримання права на пенсію

В Україні доволі суворі правила для тих, хто бажає отримувати значні виплати на "заслуженому відпочинку". Вони стосуються як трудової активності протягом життя, так і рівня офіційного доходу, з якого сплачувались внески до Пенсійного фонду.

Зокрема, цьогоріч для того, щоб оформити пенсійні виплати з 60-річного віку, необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Відповідні вимоги до стажу щороку посилюють. Загалом ПФУ призначає виплати з такого віку на основі наступної кількості страхового стажу:

З 60-річного віку — щонайменше треба мати 33 роки страхового стажу; З 63-річного віку — мінімально необхідно мати 23 роки страхового стажу; З 65-річного віку — треба щонайменше 15 років страхового стажу.

ПФУ здійснює розрахунки сум пенсії за віком на основі такої формули:

Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де:

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ЗП — середня зарплата за три роки до оформлення пенсії;

КЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати громадянина;

КС — коефіцієнт набутого страхового стажу.

За яких умов ПФУ може нарахувати 12 000 грн

Для нарахування 12 000 грн пенсії потрібно мати доволі значний офіційний дохід. Зокрема, якщо йдеться про оформлення пенсії чоловіком у 60 років за загальними правилами, то вимоги такі:

Страховий стаж — щонайменше 33 роки;

Офіційний заробіток — на рівні 33 200 грн.

Вимоги щодо зарплати для такого рівня пенсії можуть інші, якщо громадянин має особливі статуси, що передбачають додаткові виплати.

Підрахунок. Джерело: cost.ua/pension

Зокрема, доплати за "особливі заслуги" можуть коливатися від 23% до 35% від прожиткового мінімуму. Також ПФУ призначає незначні надбавки за статуси "ветеран війни" чи "почесний донор".

Окрім того, для чоловіків зі стажем вище 35 років та для жінок — вище 30 років, фонд доплачує певні суми за кожен додатковий рік понаднормового стажу.

Кожен громадянин може переглянути свої дані та можливу пенсію завдяки пенсійному калькулятору. Для цього слід мати інформацію щодо віку, стажу та рівня заробітної плати. Відомості можна переглянути у власному кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПФУ може не зарахувати страховий стаж через допущені помилки та виправлення в записах. Звернутися за перерахунком можна, якщо є документальне підтвердження щодо стажу. За потреби — громадни можуть оскаржити рішення фонду в адміністративному порядку чи в суді.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Україні цьогоріч деяким пенсіонерам передбачена щомісячна доплата до пенсії у сумі 5 670 грн. Відповідні виплати призначають, зокрема, за особливі заслуги. Таке право мають кілька категорій осіб. Пенсію встановлюють як надбавку до основного розміру пенсії.