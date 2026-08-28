Арешт банківського рахунку у 2026 році: які кошти не можна стягувати з боржника

Чоловік біля банкомата. Фото: Новини.LIVE

Виконавча служба може арештувати рахунки українців через борги. Але це не означає, що заберуть усе до копійки, залишивши людину напризволяще. Закон передбачає кошти, які не можна стягувати, а під час воєнного стану боржник також може користуватися визначеною сумою з одного рахунку. Втім, для цього потрібно самому звернутися до виконавця, обрати рахунок і підтвердити, що певні виплати мають спеціальний захист.

Про це повідомляє адвокат Богдан Янків, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як виконавці знаходять рахунки боржників

Сьогодні виконавцю значно простіше отримувати інформацію про майно боржника. До автоматизованої системи виконавчого провадження підключені, зокрема:

банки та інші фінансові установи;

депозитарні установи;

нотаріуси та державні реєстратори;

сервісні центри МВС.

Вони передають виконавцю інформацію про рахунки та інше майно боржника.

Якщо у людини вже є запис у Єдиному реєстрі боржників, відкриття або закриття нового рахунку також не залишиться непоміченим. Фінансова установа повідомляє про це виконавця, після чого той може прийняти рішення про арешт коштів. Тому просто відкрити нову картку замість заблокованої не вийде.

Читайте також:

Арешт може поширюватися не лише на гроші, які вже були на рахунку. Закон передбачає, що він також охоплює кошти, які надійдуть на рахунки, відкриті після винесення постанови про арешт.

Яку суму можуть залишити для щоденних витрат

Під час воєнного стану для фізичних осіб-боржників діє особливе правило. Якщо рахунки заарештовані, людина може користуватися одним визначеним поточним рахунком і проводити з нього видаткові операції в межах суми, яка протягом місяця не перевищує двох мінімальних заробітних плат.

Але є важливий нюанс: такий рахунок не визначається автоматично. Боржник має звернутися до державного або приватного виконавця, який наклав арешт, із заявою. У ній потрібно вказати:

номер поточного рахунку;

назву банку, де цей рахунок відкритий.

Заяву можна подати у паперовій або електронній формі.

Якщо карток кілька, недоторканною буде лише одна

Не можна визначити по одному захищеному рахунку в кожному банку. Якщо людина має кілька рахунків або щодо неї відкрито кілька виконавчих проваджень, для видаткових операцій визначається лише один поточний рахунок.

При цьому кількість виконавчих проваджень не збільшує суму, якою боржник може користуватися протягом місяця. Тобто кілька боргів не означають, що людина може отримати по дві мінімальні зарплати з кожного рахунку.

Які виплати не можуть забрати

Окремо закон захищає певні види виплат. Стаття 73 Закону України "Про виконавче провадження" містить перелік коштів, на які не можна звертати стягнення. Серед них, зокрема:

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

одноразова допомога при народженні дитини;

допомога при усиновленні дитини;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

вихідна допомога при звільненні;

компенсація витрат у зв'язку з переведенням, направленням на роботу в іншу місцевість або відрядженням;

польове забезпечення та інші кошти, які виплачуються замість добових і квартирних;

окремі види матеріальної допомоги.

Чому захищені виплати все одно можуть опинитися під арештом

Проблема виникає тоді, коли на одному рахунку змішані різні гроші. Наприклад, туди надходить зарплата, соціальна допомога та інші кошти. У банківській виписці всі ці операції відображаються як надходження. Тому для застосування передбаченого законом захисту важливо підтвердити походження коштів і їхнє призначення.

Тут можуть знадобитися документи, які показують, звідки надійшли гроші та чому вони не повинні підлягати стягненню.

Які рахунки взагалі не можна арештовувати

До таких належать, зокрема, окремі спеціальні рахунки, пов'язані з:

електронним адмініструванням ПДВ;

сплатою акцизного податку;

спеціальним режимом використання коштів за програмами компенсації за пошкоджене або знищене нерухоме майно.

Якщо виконавець надсилає постанову про арешт коштів, які знаходяться на рахунку, щодо якого законом встановлена заборона на стягнення, фінансова установа повинна повернути постанову без виконання в цій частині.

Що варто зробити боржнику

Якщо рахунок уже заарештований, не варто просто чекати, поки виконавець спише гроші. Насамперед потрібно з'ясувати, хто саме веде виконавче провадження та який рахунок можна визначити для щомісячних видаткових операцій.

Якщо на картку надходять виплати, які захищені законом, варто також підготувати документи, що підтверджують їхнє походження.

Раніше Новини.LIVE писали, які перекази можуть привернути увагу банку. Щоб уникнути зайвих запитань, у призначенні платежу варто коротко й правдиво вказувати його мету — наприклад, повернення боргу, допомогу рідним чи переказ власних коштів. Водночас саме формулювання не гарантує відсутності перевірки, адже банк також оцінює суму, частоту операцій та походження грошей.

Також Новини.LIVE розповідали, що клієнтам ПриватБанку треба перевірити термін дії своїх карток. Якщо картку неодноразово продовжували під час воєнного стану, для окремих операцій може знадобитися її перевипуск. Зокрема, проблеми можуть виникнути під час операцій за кордоном або обміну валют у Приват24. Водночас замінити картку можна у відділенні, через застосунок або за довіреністю.