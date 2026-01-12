Томаш Фіала передав свої активи іншим — що сталося

Засновник Dragon Capital Томаш Фіала. Фото: Dragon-capital.com

Власник одного з найбільших інвестхолдингів в Україні змінив структуру володіння активами. Засновник Dragon Capital Томаш Фіала протягом 2025 року передав значну частину бізнесу в сімейний траст.

Юридично, а не фактично, він вийшов із операційного володіння десятками компаній, пише Forbes.

Реклама

Читайте також:

Які активи Фіала передав у траст

За відкритими реєстрами, за рік Фіала вийшов із компаній, на балансі яких були сотні тисяч квадратних метрів нерухомості, медіаактиви та частка у виробнику мінеральної води "Трускавецька". Натомість у його прямій власності залишилися ключові медіа та банк.



Протягом 2025 року Томаш Фіала вийшов із 24 об’єктів комерційної нерухомості загальною площею понад 530 тисяч квадратних метрів. Це торговельні центри, офіси, склади. Також він перестав бути бенефіціаром виробника води "Трускавецька", Асоціації ритейлерів України та низки ЗМІ — у т.ч. Finance.ua і "Мінфін".

У власності бізнесмена залишилися "Українська правда", New Voice, "Радіо НВ" і "Юнекс Банк". Саме ці активи він продовжує контролювати напряму.

Загалом із Фіалою було пов’язано понад 130 юридичних осіб, значною мірою через кіпрські структури. Для українського ринку це один із найбільших приватних інвесторських портфелів.

Навіщо Томашу Фіалі знадобився сімейний траст

У Dragon Capital пояснюють зміни кількома причинами. По-перше, йдеться про розділення різних типів бізнесу — фінансових послуг, нерухомості та інвестиційних проєктів. По-друге, питання безпеки та управління ризиками в умовах війни.

Окремо в компанії говорять і про спадкування. Частину сформованого бізнесу з професійною управлінською командою Фіала вирішив винести в траст, щоб зберегти активи для дітей.

Важливо, що попри зміну структури власності, активи формально залишаються в групі Dragon Capital, але бенефіціари тепер пов’язані родинними відносинами.

Хто тепер вважається власниками Dragon Capital

За реєстрами, діти Фіали — Марія, Лукаш і Давід — стали бенефіціарами, але їхні частки символічні і не перевищують 0,1%. Найбільші частки, від 16% до 33%, записані на матір бізнесмена Дагмар Фіалову, а також на Ярмілу Яношову та Іво Сухі.

Яношова виступає управителем трасту через BGS Trustees Limited, а Іво Сухі, керуючий директор Dragon Capital, виконує роль захисника трасту з правом блокувати рішення, які можуть зашкодити інтересам вигодонабувачів.

Що це означає для контролю над бізнесом

Контроль у групі тепер розділений. Частина компаній працює в трастовій структурі, де Томаш Фіала формально не бере участі в управлінні. Водночас він зберігає повний контроль над тими активами, де залишається бенефіціаром.

Раніше ми писали, як американські компанії претендують на міжнародні активи Лукойлу, та чому Росія вимушена їх розпродавати.

Також дізнайтеся, що 23 АЗС Коломойського перейшли під контроль нового власника.