Літієве родовище на Кіровоградщині отримає консорціум TechMet друга Трампа

Компанія TechMet виграла тендер на розробку родовища. Фото: Techmet.com

Україна провела тендер на право розробляти велике літієве родовище в Кіровоградській області. Переміг консорціум на чолі з компанією TechMet.

Це був перший в Україні конкурс на розробку родовища з літію за механізмом українсько-американської угоди про розподіл продукції (УРП), повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Реклама

Читайте також:

Яке родовище будуть розробляти

Пілотний проєкт з розробки корисних копалин стосується літієвого родовища "ділянка Добра" в Кіровоградській області.

"Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у 179 млн. доларів, з яких 12 млн. спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, а 167 мйльонів — на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища", — зазначила Юлія Свириденко.

Хто був допущений до конкурсу

Вона також зазначила, що до конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування. Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings.

Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів.

"Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами", — додала прем'єр-міністерка.

Зв'язок з оточенням Трампа

На чолі енергетичного консорціуму — компанія TechMet, у якій частково інвестує уряд США. Таким чином, Україна передала права на розробку родовища компанії, яка пов’язана із оточенням Трампа, пише New York Times.

Інвестиційним партнером TechMet є мільярдер Рональд Лаудер, спадкоємець косметичної імперії Estée Lauder. Він є давнім другом Дональда Трампа та одним із спонсорів Республіканської партії.

Лаудеру 81 рік, він народився у Нью-Йорку та є відомим американським підприємцем та єврейським громадським діячем. Лаудер також є президентом Всесвітнього єврейського конгресу та власником нью-йоркського музею Нова галерея. У 2020 році його статки оцінювалися в 3 мільярда доларів США.

Нагадаємо, що згідно з угодою про корисні копалини, США мають пріоритет у доступі до нових українських проєктів, пов'язаних з рідкісноземельними металами.

Також дізнайтеся про золоті ресурси України — що відомо про головні родовища та де вони сховані.