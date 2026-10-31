Військовий з дружиною. Фото: Reuters

Дружини мобілізованих військовослужбовців за законом можуть не сплачувати відсотки, штрафи та пеню за кредитами протягом визначеного періоду. Ця гарантія поширюється на зобов’язання перед банками, фінансовими компаніями, іншими підприємствами й організаціями, а також фізичними особами. Водночас пільга не звільняє від повернення позичених коштів.

Про те, що передбачає закон у питанні кредитних пільг для дружин військових і як його застосовують суди, розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Коли дружина або чоловік військового можуть не платити відсотки за кредитом

Відповідно до пункту 15 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", окремі категорії військовослужбовців та їхні дружини й чоловіки звільняються від сплати відсотків за користування кредитами, штрафів і пені за невиконання кредитних зобов’язань.

Ця гарантія поширюється на зобов’язання перед банками, фінансовими компаніями, іншими підприємствами й організаціями, а також фізичними особами.

Право на пільгу мають такі категорії:

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Військовослужбовці, призвані на службу під час мобілізації, на особливий період, та їхні дружини й чоловіки. Військовослужбовці, призвані з-поміж резервістів в особливий період, та їхні дружини й чоловіки. Інші військовослужбовці, зокрема контрактники, які відповідають установленим законом умовам безпосередньої участі в заходах із захисту України, а також їхні дружини й чоловіки.

Для мобілізованих військовослужбовців пільга не залежить від безпосередньої участі в бойових діях. Вона діє протягом проходження служби за мобілізацією, зокрема й тоді, коли військовий виконує завдання в тилу.

Для контрактників та інших категорій діють окремі умови. Право на пільгу виникає з першого дня безпосередньої участі у відповідних заходах із захисту України та зберігається протягом подальшої військової служби під час дії особливого періоду.

Отже, дружина або чоловік мобілізованого можуть скористатися цими гарантіями щодо власних кредитів, якщо виконані передбачені законом умови.

На які кредити не поширюються пільги

Закон встановлює винятки, коли відсотки та штрафні санкції можуть нараховуватися.

Зокрема, пільги не діють щодо кредитів на придбання житла, включно з майбутніми об’єктами нерухомості, незавершеним житловим будівництвом і майновими правами на такі об’єкти. Виняток також стосується кредитів на придбання автомобіля.

Окремі правила передбачені для кредитів на придбання та встановлення фотоелектричних модулів або вітрових електроустановок разом із гібридними інверторами й установками зберігання енергії, якщо відсотки за ними погашаються або компенсуються державою чи третіми особами.

Важливо, що кредитна пільга не означає списання позики. Позичальник повинен повернути основну суму коштів, отриманих від кредитора.

Як оформити пільгу за кредитом

Щоб скористатися законодавчими гарантіями, потрібно підтвердити військовий статус і період проходження служби.

Для мобілізованих військовослужбовців та резервістів можуть використовуватися військовий квиток або посвідчення офіцера, довідка за формою № 5 про проходження військової служби та, за потреби, витяг із відповідного наказу.

Якщо пільгу оформлює дружина або чоловік військового, необхідно також надати документ, який підтверджує перебування у шлюбі.

Документи слід подати кредитору разом із заявою про застосування законодавчих гарантій і перевірку нарахованої заборгованості. Якщо фінансова компанія продовжує вимагати відсотки чи штрафи, законність таких нарахувань можна оскаржити в суді.

Практичне застосування цих гарантій показують два рішення Арбузинського районного суду Миколаївської області від 26 жовтня 2026 року. В обох випадках суд розглядав позови фінансових компаній до жінки, чоловік якої проходив військову службу за мобілізацією.

За кредитами на 21 тисячу гривень вимагали понад 63 тисячі

У справі № 484/5755/25 фінансова компанія вимагала стягнути з позичальниці заборгованість за двома договорами споживчого кредитування.

Перший договір жінка уклала 24 листопада 2024 року. Спочатку вона отримала 10 тисяч гривень, а згодом суму кредиту збільшили ще на 8 тисяч гривень. Стандартна відсоткова ставка становила 1% на день.

Після передання права вимоги новий кредитор заявив до стягнення 47 080 грн. З цієї суми 18 тисяч гривень становив основний борг, 20 080 грн — відсотки, а 9 тисяч гривень — штрафні санкції.

Другий договір було укладено 16 грудня 2024 року на суму 3 тисячі гривень. За ним фінансова компанія вимагала 16 177,50 грн, зокрема 7 177,50 грн відсотків і 6 тисяч гривень штрафних санкцій.

Таким чином, за двома договорами на загальну суму 21 тисяча гривень кредитор вимагав стягнути 63 257,50 грн.

Представник позичальниці заявив про її право на пільгу як дружини мобілізованого військовослужбовця. На підтвердження надали свідоцтво про шлюб від 4 жовтня 2022 року та копію військового квитка чоловіка.

Суд установив, що чоловіка призвали на військову службу за мобілізацією до Збройних сил України 26 лютого 2022 року, а звільнили у відставку 7 липня 2026 року. Обидва кредитні договори жінка уклала під час проходження чоловіком військової служби.

Дослідивши розрахунки, суд дійшов висновку, що відсотки та штрафні санкції були нараховані за періоди, коли на позичальницю поширювалися передбачені законом гарантії. Тому ці суми не підлягали стягненню.

Водночас факт отримання кредитних коштів підтверджувався доказами. Через це суд визнав обґрунтованою вимогу щодо повернення основного боргу.

За результатами розгляду 26 жовтня 2026 року суд частково задовольнив позов і постановив стягнути 21 тисячу гривень основної заборгованості, а також 1 005,30 грн судового збору.

За іншими кредитами на 11 тисяч гривень вимагали понад 40 тисяч

Того самого дня суд розглянув справу № 484/1774/26 за позовом іншої фінансової компанії до тієї самої позичальниці. Спір також стосувався двох споживчих кредитів.

За договором від 3 січня 2025 року жінка отримала 10 тисяч гривень. Після передання права вимоги фінансова компанія зажадала стягнути 35 760 грн. До цієї суми увійшли 10 тисяч гривень основного боргу, 19 760 грн відсотків, 5 тисяч гривень штрафу й пені та 1 тисяча гривень комісії.

Другий кредит на суму 1 тисяча гривень жінка отримала 27 грудня 2024 року. За цим договором кредитор вимагав 4 850 грн, зокрема 1 850 грн відсотків і 2 тисячі гривень пені.

Загальна сума вимог за двома договорами, за якими позичальниця отримала 11 тисяч гривень, становила 40 610 грн.

Представник відповідачки знову надав докази шлюбу та проходження її чоловіком військової служби за мобілізацією. Суд застосував законодавчі гарантії та відмовив у стягненні відсотків і штрафних санкцій.

Чому суд відмовив у стягненні комісії

Окрім відсотків і штрафних санкцій, суд окремо перевірив вимогу про сплату комісії за видачу кредиту в розмірі 1 тисячі гривень.

У договорі була передбачена разова комісія, однак не зазначалося, за які саме послуги позичальниця мала платити. Фінансова компанія також не надала доказів того, що відповідні послуги були надані.

Суд урахував положення статей 11 і 12 Закону України "Про споживче кредитування" та висновок Великої Палати Верховного Суду від 13 липня 2022 року у справі № 496/3134/19.

У цьому рішенні Велика Палата Верховного Суду, зокрема, зазначила, що умови договору про плату за надання споживачеві інформації про стан кредитної заборгованості, яку він має право безоплатно отримувати не частіше одного разу на місяць, є нікчемними.

У розглянутій справі районний суд, оцінивши умови конкретного договору та відсутність доказів надання послуг, визнав нікчемною умову про разову комісію за видачу кредиту. Тому у стягненні цієї суми також відмовили.

Водночас це рішення стосується конкретного договору й не означає, що будь-які комісії за споживчими кредитами заборонені.

За другим позовом суд постановив стягнути з жінки 11 тисяч гривень основного боргу та 721,24 грн судового збору.

Як змінилися суми після повторного розгляду справ

До ухвалення рішень від 26 жовтня 2026 року обидві справи вже розглядалися заочно.

19 травня 2026 року суд постановив стягнути у справі № 484/5755/25 загалом 48 257,50 грн. А 5 червня 2026 року за іншим позовом було ухвалено заочне рішення про стягнення 32 610 грн.

Згодом представник відповідачки домігся перегляду цих рішень. У вересні 2026 року їх скасували, а справи призначили до повторного розгляду.

Під час нового розгляду суд врахував документи про шлюб і військову службу чоловіка позичальниці та застосував передбачені законом кредитні пільги.

За чотирма договорами жінка отримала загалом 32 тисячі гривень, але дві фінансові компанії вимагали стягнути 103 867,50 грн. Суд постановив стягнути лише основний борг у розмірі 32 тисяч гривень і відмовив у решті вимог на 71 867,50 грн.

Додатково суд присудив 1 726,54 грн судового збору за двома справами.

Ці рішення показують, що законодавчі гарантії можуть поширюватися і на власні кредити дружини мобілізованого військовослужбовця. Для цього потрібно підтвердити факт шлюбу, проходження чоловіком служби за мобілізацією та період, за який кредитор нарахував відсотки й штрафні санкції.

При цьому обов’язок повернути основну суму кредиту залишається. Обидва рішення ухвалені судом першої інстанції та можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

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