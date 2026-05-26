Житлові субсидії на літо для пенсіонерів: до якого числа прийматимуть заявки

Пенсійний фонд України (ПФУ) продовжує приймати заявки на призначення житлової субсидії на літній сезон, зокрема, від пенсіонерів, яким не перепризначили допомогу автоматично. Відомо, до якого числа можна подавати документи для оформлення державної підтримки в оплаті житлово-комунальних послуг (ЖКГ) у 2026 році.

Про терміни подачі заявок та інші нюанси розповідає видання Новини.LIVE.

Хто і до якого числа має подати заявку на субсидію на літо

За даними Пенсійного фонду, більшості пенсіонерів, яким надавалась допомога на оплату послуг ЖКГ під час опалювального сезону, перепризначили її автоматично.

Проте в деяких випадках для продовження права на субсидію на літо громадянам потрібно подати до фонду нову заяву та довідку про доходи.

Така вимога стосується тих, хто підпадає під такі обставини:

Громадянин орендує житло та платить за послуги ЖКГ; У квартирі проживає менше число людей, аніж зареєстровано; У родині є переселенці, яким надається субсидія не за адресою прописки, змінили місце проживання; Під час зими була нарахована "нульова" субсидія.

За інформацією ПФУ, субсидія на неопалювальний сезон розраховується на період з 1 травня до 30 вересня, а тому громадяни можуть подавати заявки протягом цього часу. Проте, якщо заяву подано упродовж травня або червня, то субсидію призначать з початку неопалювального періоду, якщо пізніше, тільки з місяця подачі. У зв'язку з цим пенсіонери, які не хочуть втратити кілька місяців державної допомоги, мають поспішити з подачею заявок.

Як подати заявку на субсидію до Пенсійного фонду

Пенсіонери можуть звернутися до ПФУ з документами для оформлення субсидії на літо у такі способи:

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду;

поштою на адресу територіального органу фонду;

через портал е-послуг чи застосунок ПФУ.

Також заявку можна подавати через центри надання адміністративних послуг, уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад та на порталі "Дія".

Раніше Новини.LIVE повідомляли про причини, чому можуть зменшити чи скасувати субсидію на літо. Зокрема, розмір допомоги можуть переглянути в бік скорочення за результатами автоматичного перерахунку у разі збільшення середнього доходу домогосподарства на понад 50% за місяць.

Ще Новини.LIVE писали, що у 2026 році право на пільги на оплату комунальних послуг мають лише окремі категорії українців. Зокрема, повну компенсацію послуг ЖКГ можуть отримати колишні працівники сфери освіти, медицини та культури, які надалі мешкають у селах.