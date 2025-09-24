Відео
Долари на картку — як у 2025 році переказати валюту родичам

Долари на картку — як у 2025 році переказати валюту родичам

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 18:05
Валютні перекази через ПриватБанк і ПУМБ — які правила діють
Долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українці чи не щодня переказують національну валюту зі своїх карток на інші. Ця процедура проста, і нею користуються тисячі громадян. Натомість дещо складнішою є ситуація з валютними переказами в межах України.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Як переказати валюту найближчим родичам

В Україні такі перекази регулюються постановою №5 Національного банку України (НБУ) від 2 січня 2019 року. За визначенням Нацбанку, родичами можуть бути:

  • батько;
  • мати;
  • вітчим;
  • мачуха;
  • син;
  • дочка;
  • пасинок;
  • падчерка;
  • баба;
  • дід;
  • прабаба;
  • прадід;
  • внуки;
  • правнуки;
  • брат, сестра (повнорідні та неповнорідні), двоюрідні брати та сестри;
  • тітка;
  • дядько;
  • племінниця, племінник;
  • усиновлювач, усиновлений;
  • опікун чи піклувальник;
  • людина, яка перебуває під опікою або піклуванням;
  • чоловік, дружина.

У 2025 році валютні перекази між родичами доступні в низці українських банків, серед яких ПриватБанк, ПУМБ та інші.

Як надіслати валюту родичу через ПриватБанк

Виконати переказ у ПриватБанку вдасться після того, як ви підтвердите родинні зв'язки. В онлайн-підтримці банку пояснили, що для цього знадобляться деякі документи. Наприклад, якщо батьки хочуть надіслати гроші дитині, то знадобиться свідоцтво про народження. Якщо ж йдеться про чоловіка чи дружину — свідоцтво про шлюб.

Документи можна відсканувати та надіслати в онлайн-чат. Додатково ПриватБанку потрібно буде вказати:

  • серію та номер документа;
  • який орган його видав;
  • дату видачі.

 Як зробити валютний переказ у ПУМБ

Для ПУМБ родичі — це батьки, діти, дружина та чоловік. Однак валютні перекази доступні лише особам, яким виповнилося 14+ років. 

Максимальна сума валютного перерахунку за одну операцію становить — 29 999 грн в еквіваленті, за добу — 89 999 грн в еквіваленті.

Щоб підтвердити родинні зв'язки, у застосунку ПУМБ потрібно вибрати розділ "Більше" — "Налаштування" — "Родинний зв’язок". Далі надаєте фото свідоцтва про народження чи про шлюб.

Для фінансової операції потрібно обрати розділ "Переказ на картку". За валютний переказ банк не бере додаткової комісії.

Нагадаємо, що українські банки вимагають від більшості клієнтів дотримання лімітів на грошові перекази. Однак для деяких громадян зробили виняток із правил. Дізнавайтесь також, які є причини для блокування банківських карток

ПриватБанк гроші грошові перекази валюта долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
