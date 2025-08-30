Відео
Головна Фінанси Обмінники можуть їх не прийняти — які долари вважаються старими

Обмінники можуть їх не прийняти — які долари вважаються старими

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 13:35
Як розпізнати “старі” долари — чотири ключових ознаки
Долари на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Багато українців зберігають заощадження у доларах США, проте не всі знають, що деякі купюри можуть викликати труднощі під час обміну. Банки й обмінники іноді відмовляються приймати так звані старі долари — ті, що мають застарілий дизайн або зношений вигляд. У результаті власники таких банкнот ризикують втратити час і гроші.

Про те, як розпізнати долари старого зразка, розповіли на порталі Garant.money.

Читайте також:

Як розпізнати долари старого зразка

З середини 1990-х років Бюро гравіювання та друку США змінило дизайн доларових купюр, додавши водяні знаки та захисні нитки. Тому до "старих" можна віднести долари, які мають одну або декілька з чотирьох ознак:

  1. Відсутні водяні знаки, рік випуску — до 1996-го.
  2. Портрет менший за розміром і обрамлений вузькою рамкою.
  3. Відсутні сучасні кольорові елементи.
  4. Напис "Series" без нових захисних ознак.

Чи приймають "старі" долари в обмінниках та банках

Попри те, що всі долари США офіційно залишаються дійсними, обмінні пункти можуть відмовити в обміні купюр старого зразка або запропонувати менш вигідний курс. 

Деякі банки теж беруть такі долари лише на інкасацію, тобто з комісією і затримкою. Тож при обміні важливо враховувати, що за долари старого зразка можна отримати менше запланованої суми.

Таким чином, старі долари не втрачають юридичної сили, але на практиці їх використання може бути обмеженим. Тому краще регулярно перевіряти свої готівкові кошти й вчасно їх обмінювати.

Раніше ми писали, що в Україні почастішали випадки підроблення іноземної валюти. Найчастіше шахраї збувають фальшиві долари, тож у разі виникнення сумнівів щодо справжності банкноти, їх краще перевірити.

Також дізнавайтеся, чи приймають українські банки долари 2002 року випуску. 

банки долар валюта обмінники обмін валют
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
