В Ощадбанку пояснили, чому пенсії нараховують на картки із затримками

Нарахування пенсій: в Ощадбанку пояснили, чому бувають затримки
У державній фінустанові "Ощадбанк" можлива затримка у нарахуванні пенсій та соціальних виплат щомісяця. Клієнтам банку пояснили, із чим може бути пов'язана невчасність надходження коштів на банківські рахунки.
Про це повідомили представники банку на сторінці у Facebook, інформують Новини.LIVE.
Затримки у нарахуванні пенсій в Ощадбанку
Як зазначається на сторінці банку у соцмережі, деяким громадянам не надійшли виплати вчасно на рахунки, тоді як за інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), станом на 03.04.2026 року було профінансовано пенсії через поточні рахунки, відкриті у банківських установах, по 5 квітня включно.
Один із клієнтів зазначив, що лише в Ощадбанку спостерігається затримка виплат щомісяця на кілька днів. Як свідчать коментарі на сторінці ПФУ у Facebook, решта уповноважених банків нараховують кошти одразу.
Пояснення Ощадбанку щодо питання надходження виплат
У державному банку відреагували на звернення, наголосивши, що проблема з вчасністю нарахування коштів не пов'язана з фінустановою. Згідно з чинними правилами, банк не затримує нарахування виплат. Всі отримані від Пенсійного фонду кошти одразу надходять на рахунки клієнтів банку.
За інформацією банку, за час нарахування виплат для Ощадбанку, залежно від графіків, відповідає Міністерство соціальної політики та Державна казначейська служба України. У банку не володіють даними щодо черговості надходження коштів.
"Банк не затримує зарахування коштів, тож як тільки вони надійдуть — їх автоматично буде зараховано на рахунки клієнтів. Рекомендуємо очікувати", — наголосили у банківській установі.
Загалом отримання пенсій на рахунки в Ощадбанку має низку переваг. Як правило, пенсійні кошти надходять на банківські картки "для виплат". Зокрема, пенсіонерам надають підвищені відсоткові ставки за вкладами. Також зняття готівкових коштів з карт через банкомати Ощадбанку відбувається на безкоштовній основі.
Окрім того, можна зручно здійснювати поповнення картки, робити розрахунки за товари та послуги, створювати регулярні платежі й користуватися іншими банківськими послугами. Також у мережі платіжних терміналів EasyPay не знімають комісію за поповнення карти готівкою.
