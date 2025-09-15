Пільги восени 2025 року — хто отримає 50% знижку на купівлю дров та вугілля

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У вересні 2025 року держава продовжує надавати громадянам пільги на оплату житлово-комунальних послуг та купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, за яких умов призначають відповідну допомогу багатодітним родинам, які проживають в будинку без централізованого опалення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

Право на пільги на купівлю дров у вересні

За інформацією фонду, багатодітні сім’ї мають право на пільги на оплату комунальних послуг відповідно до ст. 13 закону "Про охорону дитинства", але за певних умов.

Згідно з правилами, родинам, які мають від трьох неповнолітніх дітей, надається знижка у 50% на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива. Йдеться про ті домогосподарства, де немає централізованого опалення, нема можливості опалення природним газом чи електричною енергією.

Відповідну пільгу можуть призначити, зважаючи на фінансовий стан родини. На таку допомогу можуть претендувати ті домогосподарства, в яких розмір середньомісячного сукупного доходу за попередні пів року на одного члена родини не перевищує рівня доходу, що надає право на податкову соціальну пільгу. У 2025 році йдеться про суму у 4,24 тис. грн.

Також право на різні розміри пільг восени мають:

ветерани війни, члени сімей загиблих захисників України;

особи з інвалідністю;

громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

пенсіонери певних категорій (сільські медики, освітяни).

Терміни призначення пільги та куди звертатися

Як зазначили у ПФУ, пільгу на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива надають на 12 місяців із місяця визначення такого права, проте не більше ніж до останнього дня відповідного року.

Після цього з нового року органи Пенсійного фонду визначать право на надання пільги в автоматичному режимі залежно від доходів домогосподарства.

У фонді пояснили, що якщо дохід сім’ї перевищує дохід, що дає право на пільгу, громадяни можуть звернутися за призначенням житлової субсидії.

Право як на пільгу, та і на субсидію, а також розміри допомоги для родин визначаються індивідуально.

Подати заяву з документами можна такими способами:

особисто у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду чи до місцевої влади;

онлайн через сайт е-послуг ПФУ;

поштою — на адресу Пенсійного фонду.

Раніше ми писали, що в Міністерстві соцполітики пояснили, чому можуть виникати проблеми з призначенням житлових субсидій. Йдеться про допомогу для оплати комунальних послуг.

Також ми розповідали, що раніше в країні перерахували житлові субсидії, що вплине на розмір виплат. Частина отримувачів допомоги на оплату комунпослуг отримає більшу чи меншу суму у вересні.