Головна Фінанси Житлові субсидії для ВПО — що з оформленням у 2025 році

Житлові субсидії для ВПО — що з оформленням у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 08:45
ВПО і оформлення субсидій — як отримати допомогу на опалювальний період
Гроші та квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

З наближенням опалювального сезону українців усе більше цікавить питання, як отримати житлові субсидії та платити менше за комунальні послуги. На цю допомогу від держави претендують також і внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Сайт Новини.LIVE розповідає, що мають знати переселенці для того, щоб отримати житлову субсидію. 

Читайте також:

На яких умовах ВПО надають житлові субсидії

Субсидію ВПО надають за місцем фактичного проживання особи, йдеться на сайті Чортківської районної держадміністрації

Наявність договору про винайм житла не обов'язкова, а про склад домогосподарства заявник може зазначити у поданій декларації.   

Субсидії ВПО оформлюють особисто. Цим питанням займаються:

  • уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; 
  • у центр надання адміністративних послуг (ЦНАПах); 
  • у сервісних центрах ПФУ.

Також оформлення житлових субсидій доступне на таких сервісах, як:

Які документи потрібні для отримання субсидії

Йдеться про такі документи:

  • заяву про призначення субсидії (за встановленою формою);
  • декларація про доходи та витрати (за встановленою формою);
  • дані про мешканців домогосподарства.
  • паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Також потрібно надати довідку, яка засвідчує статут ВПО.

Раніше стало відомо, що Кабмін погодив додаткову виплату для ВПО. Йдеться про так звану "сьому" виплату. Дізнавайтесь також про зміни, які підготували ВПО без власного житла

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
