ПриватБанк надає знижки для карток Mastercard: кому обіцяють кешбек 50%

Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

До 15 вересня 2026 року у держфінустанові "ПриватБанк" оплата картками міжнародної платіжної системи Mastercard за одну з послуг відбуватиметься на особливих умовах. У рамках акційної програми за дотримання певних правил клієнтам одразу повернуть на рахунки до 50% від суми.

Про те, за яких умов банк надасть знижки, пише видання Новини.LIVE.

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Кому з клієнтів ПриватБанк повертатиме до 50% від оплати

Як розповіли у банку, йдеться про акційну програму, що передбачає суттєві знижки на послуги українського онлайн-сервісу для виклику авто "Uklon". Власникам преміальних карток міжнародної системи Mastercard від ПриватБанку миттєво повертатимуть до половини суми під час оплати за відповідну автопослугу.

Користуватися такими можливостями можна буде до середини вересня 2026 року. Учасники акції зможуть заощаджувати до 50%, а розмір знижки залежатиме від виду преміальної карти Mastercard, з якої відбуватимуться поїздки:

Для карток World Black Edition — до 100 грн на дві поїздки щомісяця;

Для карток World Elite — до 150 грн на три поїздки кожного місяця.

Програма доступна на всій території країни, де є змога користуватися послугами онлайн-сервісу Uklon, окрім територій, що визнані окупованими.

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При цьому знижки не підлягатимуть оподаткуванню чи іншим обов’язковим платежам.

Як долучитися до програми ПриватБанку

За умовами банку, взяти участь в акційній програмі та почати отримувати знижки на поїздки Uklon зможуть виключно повнолітні клієнти банку, у яких є відкриті преміальні картки Mastercard World Black Edition/Mastercard World Elite.

Щоб долучитися до акції, потрібні наступні дії:

Необхідно завантажити/відкрити застосунок Uklon; Додати одну з преміальних карт (Mastercard World Black Edition/Mastercard World Elite) як варіант розрахунку в Uklon у розділі "Оплата"; Здійснити замовлення таксі; Автоматично отримати знижку у розмірі до 50%.

За правилами, знижки передбачені лише за умови додавання преміальної картки Mastercard та обрання її як способу як оплати, інші варіанти розрахунку не підлягатимуть під умови акції. Зокрема не може буде скористатися такою можливістю у разі розрахунку в Apple Pay/Google Pay чи готівкою.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пенсінерам не переплачувати за комуналку у ПриватБанку. Люди похилого віку можуть оплачувати комунальні послуги без додаткових комісій, проте є умови. Для цього треба використовувати "Картки для виплат". Також діятиме нульова комісія, якщо робити оплату банківськими картами, а не готівковими коштами.

Ще Новини.LIVE писали, що ПриватБанк надасть 100% кешбеку за житлово-комунальні послуги у разі оплати через застосунок до 15 жовтня 2026 року. Банк повертатиме до 5 000 грн. Загалом мають намір обрати 300 переможців. Метою відповідної акції є популяризація безготівкових платежів серед українців.